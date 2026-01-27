Киселова за новия обществен договор на Радев: Парламентарната форма на управление е безалтернативна

"Единственото, което за мен в момента е любопитно, какво г-н Радев влага в понятието нов обществен договор. Тъй като го чухме и от г-н Костадинов, е добре да се каже нова конституция ли означава? Мисля, че на БСП й отива да каже, че парламентарната форма на управление в момента е без алтернативна", каза депутатът от "БСП - Обединена левица" и бивш председател на 51-ото Народно събрание и доц. Наталия Киселова в сутрешния блок на бТВ.

Киселова не е имала разговори за проекта на Радев

След като в парламента не изключи да се включи в проекта на Радев, днес доц. Наталия Киселова обясни, че не е имала такива разговори.

"Това е разговор, който се води повече в медиите, отколкото в реалността. Според мен, докато г-н Радев не заяви, че има намерение и желание и с тези свои съмишленици ще направи това и това, ние гадаем. Към момента разговорите по-скоро са във вероятностите", добави Киселова.

Според нея също лявото в България не е умряло в идеологически смисъл.

На въпрос дали ще бъде в листите на БСП, Киселова призова първо да мине конгресът на 7 и 8 февруари. ОЩЕ: Румен Радев ще разбърка картите на цялото партийно представителство

Бави ли се служебният кабинет

Киселова предположи, че през настоящата седмица Йотова след като проведе срещи с всички, включени в конституционния ред, измежду които да бъде избран служебен министър-председател, ще има и правителство.

"Кога ще бъдат изборите зависи от президента Йотова, като разбира се, това ще бъде предпоставено от това колко бъде ще съставено служебно правителство. Процедурата е доста по-тромава", обясни Киселова.

На въпрос дали има умилшено бавене, тя отговори: "Ако се дава време, то се дава на всички, не само на потенциален нов субект на политическия терен".

Захапа Рая Назарян за фигурата на служебен премиер

Доц. Киселова изглежда захапа председателят на парламента Рая Назарян, която предварително обяви, че няма да стане служебен премиер. "Когато участваш в промените е редно след това да си от първите, които ги прилагат", каза Киселова, напомняйки, че Назарян е сред вносителите на конституционните промени, с които беше въведена "домовата книга", измежду които президентът може да избира службен министър-председател и сред които е шефът на Народното събрание.

"Ако трябва да сме обективни държавният глава беше ограничен във възможностите да състави служебно правителство и това ограничаване доведе до това, че лицата, които са избрани след влизане в сила на конституционните промени не бива с лека ръка да казват, че ако се стигне до тях, ще отакажат. Това е част от длъжностната им характеристика", смята Киселова.

Според нея не е допустимо да си служебен министър-председател и да участваш в изборите. ОЩЕ: Кога ще стане ясна датата на предсрочните избори: Говори Илияна Йотова (ВИДЕО)