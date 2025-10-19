Войната в Украйна:

Кмет от ГЕРБ премина към "ДПС - Ново начало"

19 октомври 2025, 15:36 часа 2767 прочитания 1 коментар
Издигнатият от ГЕРБ кмет на село Гроздьово Ирхан Хасан е преминал към "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, предава Радио Варна. Информацията беше потвърдена от самия Ирхан Хасан. "Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна", коментира Хасан.

Какъв е проблемът?

"Проблемът е, че искахме в общината Долни чифлик да бъде назначен етнически турчин за зам.-кмет, така както в Провадия или Дългопол. Не се съгласиха, искат да ни разделят на българи и турци", обяснява той пред радиото.

Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова коментира пред Радио Варна, че Ирхан Хасан не е член на ГЕРБ, а е бил кандидат от гражданската квота. Преди това пък той е членувал в ДПС.

През миналия месец на областния управител на област Разград Владимир Димитров бе  прекратено членството в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини като неактивност, неплащане на членски внос и други съображения.

Според медийни публикации бившият координатор на ГЕРБ в областта Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Нова начало". На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград бе публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Пламен Иванов
