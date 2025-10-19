Столичната община съобщи, че 80% от "Люлин" и "Красно село" вече се почистват

Столичната община (СО) съобщи, че 80 на сто от софийските райони "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график. Общината облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района, посочват още от СО. През последните две седмици Общината разчита предимно на столичния завод за отпадъци, който нае няколко нови екипа от шофьори и оперативни работници.

Ключова роля има и Столичният инспекторат, който прави плановете, маршрутите и насочва екипите към критичните точки.

Нови камиони

Предприятието за третиране на отпадъците нае един камион и получи още 9 от съседни общини и граждани - те ще останат на разположение на общината поне до края на годината, посочват от Общината.

От там подчертават и приноса на стотиците граждани доброволци в почистването.

Във връзка с усилията за дългосрочно решение за сметосъбирането на двата района зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева заяви по-рано тази седмица, че "Софекострой" е едно най-логичните стратегически решения за възлагане на чистотата в двата района.

В тази посока СОС вече гласува - по предложение на Общината, 9 милиона лева за закупуване на нова техника и разширяване на неговия капацитет. Това е решаващата стъпка за изграждане на устойчив общински резерв, който да поеме контрола върху услугата в полза на софиянци, отбелязват от Общината.