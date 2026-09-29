Окончателно: 27 кандидат-президентски двойки и проверка на машините за вота

Подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври върви спокойно и в срок. Централната избирателна комисия (ЦИК) продължава активната работа по организационно-техническата подготовка на вота в координация с останалите ангажирани институции, заяви говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова, цитирана от БГНЕС. Днес е проведена работна среща между ръководствата на ЦИК, Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. Основната тема е била координацията между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес, както и противодействието на евентуални нарушения на изборното законодателство. Още: Машинното гласуване на фокус и как ще се броят гласовете на президентските избори: Говори ЦИК

Диагностика и профилактика на машините

Днес официално е стартирала физическата диагностика и профилактика на машините за гласуване. От ЦИК обясниха, че забавянето в достъпа до устройствата се дължи на строгия режим в склада за съхранение, който е изисквал предварителни решения и проверки на оторизираните лица от страна на ДАНС.

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Общо 9,4 млн. евро са предвидени за пълната подготовка на устройствата за изборния ден. От тях 1,8 млн. евро ще бъдат вложени в ремонта им, като Балова-Цветкова подчерта, че такъв не е правен от 2021 година. Други 1,2 млн. евро ще покрият разходите за логистика, транспорт от и до секциите и работата на техническите сътрудници на фирмата изпълнител "Сиела Норма". Още: Гореща линия в МВР за изборни нарушения

Колко са разкритите секции за вота

Машинно гласуване ще бъде осигурено в 9311 секции в страната, в които броят на избирателите по списък надхвърля 300 души. Общият брой на разкритите към момента секции у нас е около 11 600, но той не е окончателен. Предстои формирането на подвижни секции, както и такива в болничните заведения, обясни Балова. Ясен е вече и окончателният списък на претендентите за "Дондуков" 2 - след приключване на проверките, в бюлетината ще фигурират 27 листи на кандидати за президент и вицепрезидент, издигнати от 20 инициативни комитета и 7 политически партии.

Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на президентския вот, съобщиха още от ЦИК. Още: Важен срок за гласуването на българите в чужбина. Къде са подадени най-много заявления