Рекордното Ел Ниньо: Учените откриха необичайни причини за него

Новият климатичен феномен Ел Ниньо вече се е превърнал в най-мощния феномен в историята, въпреки че пикът му е все още на месеци разстояние. Изследователите описват ситуацията като необичайна и обясняват процесите в Тихия океан, които са предизвикали образуването на това климатично „чудовище“. Това съобщава изданието New Scientist.

Безпрецедентната сила на Ел Ниньо

Учените посочват две основни причини за безпрецедентната сила на сегашното Ел Ниньо. За да обяснят по-добре това явление, учените разглеждат неговата противоположност – Ла Ниня. По време на Ла Ниня ветровете изтласкват затоплена от слънцето вода от Тихия океан на запад, към бреговете на Австралия и Индонезия.

Там се натрупва огромна маса топла вода, което води до покачване на нивото на океана с 20 сантиметра. Когато ветровете утихнат или обърнат посоката си, тази гореща вода се връща обратно на изток. Това причинява Ел Ниньо - силно затопляне на океана, което повишава температурите по цялата планета и предизвиква екстремни метеорологични явления.

Американският учен Майкъл Макфейдън от NOAA обяснява, че глобалното затопляне е довело до постоянно затопляне на този „басейн“ през последните десетилетия. Следователно до края на 2025 г. западната част на Тихи океан е натрупала много повече топлина от обикновено, въпреки че това не е абсолютен рекорд.

Макфейдън отбелязва, че само този факт не е предвещавал толкова мощно събитие. В края на краищата, океанът е натрупал най-много топлина преди предишното Ел Ниньо през 2023-2024 г. Тогава силни ветрове непрекъснато са тласкали гореща вода на запад през трите години на продължителна Ла Ниня. Ученият добавя, че типичната Ла Ниня обикновено трае между девет и дванадесет месеца.

Вторият ключов фактор зад рекордното Ел Ниньо, според изследователите, е поредица от мощни ветрове на изток, които изтласкват натрупаната гореща вода към Южна Америка.

Макфейдън отбелязва, че този процес не се ограничава само до повърхността на океана. Всеки такъв порив на вятъра създава низходяща издутина от топла вода – така наречената вълна на Келвин. Тази вълна се движи през Тихия океан през следващите шест до осем седмици, усилвайки безпрецедентното затопляне.

Учените припомнят, че най-мощното Ел Ниньо може да причини над 450 000 смъртни случая през следващите шест месеца поради необичайни горещини, които ще засегнат най-силно страните в Африка и Югоизточна Азия.

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Междувременно Националния център за урагани на САЩ съобщи, че досега в региона са се развили само пет слаби и краткотрайни тропически бури. Метеорологът от Центъра за прогнозиране на времето Ник Новела потвърди, че сезонът през 2026 г. се е превърнал в най-дългия в съвременната история, без нито една буря с ветрове над 119 км/ч.

Експертът от Държавния университет на Колорадо Фил Клоцбах отбеляза, че общата активност на бурите в Атлантическия океан в момента е само 7% от средната за това време на годината.

Причината за това явление е масивният климатичен феномен Ел Ниньо в Тихия океан, който буквално потиска зараждащите се циклони в Атлантическия океан. Той е предизвикал рекордна промяна на вятъра: мощни източни течения на ниска надморска височина и западни течения в горните слоеве на атмосферата просто разкъсват бурите дори край бреговете на Африка. Ситуацията се изостря от сухия въздух, съдържащ пясъчни частици от Сахара, и високото атмосферно налягане, което изтласква въздушните маси към повърхността.