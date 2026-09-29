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ДБ представи най-голямата си идея: Как българските деца да имат по 300 000 евро след години (ВИДЕО)

29 септември 2026, 12:22 часа 876 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ДБ представи най-голямата си идея: Как българските деца да имат по 300 000 евро след години (ВИДЕО)

"Демократична България" представи инициативата Сметка "Бъдеще", която определи като най-голямата си идея досега. От формацията уточниха, че това не е социална мярка, а инвестиция. Целта е от 1 януари, 2027 година българската държава да инвестира в лична сметка на всяко българско дете сумата от 1000 евро, които в рамките на 60 години ще бъдат неприкосновени, наследяеми и след този период се очаква да бъдат в номинален размер на около 300 000 евро. От формацията са сметнали, че това ще струва на българския бюджет 50 млн. евро всяка година.

Те дадоха пример със САЩ, Гърция и Германия, където подобни мерки работят.

"Започваме политически консултации с останалите партии, тъй като това е надпартийна идея - идея, свързана с бъдещето на България, с всяко българско дете. Това е идея, която е свързана с нашите деца, без значение къде са родени - в България или извън пределите на страната", обяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев.

 

Как ще се увеличават парите?

Стана ясно, че идеята е всеки родител и всяко дете да може да наблюдава какво се случва с тези пари през мобилно приложение. 

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"Те ще бъдат инвестирани в световни борсови индекси, средната доходност ще бъде между 8 и 10%. Изключително важно е, че зад всичко това ще бъде авторитетът на БНБ, Министерство на финансите и социалното министерство, които ще имат своеобразен борд, който ще гарантира неприкосновеността на тези средства и правилното им реализиране", обясни Мирчев.

От своя страна другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов добави, че доходността е гарантирана. "Това не са рискови инвестиции", обясни той. ОЩЕ: Ивайло Мирчев: Голямата битка с корупционния модел не се вижда

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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