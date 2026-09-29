Странен ефект от глобалното затопляне: Учени откриха необичайна промяна във водата на Тихия океан

Глобалното затопляне променя циркулацията на водата в Тихия океан по необичайни начини. Учените са открили защо водата „остарява“ в някои региони, докато в други е обратното.

Как глобалното затопляне влияе на водата в Тихия океан?

Затоплянето може драстично да промени циркулацията на водата в Тихия океан: в някои части относително „младата“ вода ще остарее, докато „старата“ вода, обратно, ще се помлади. Тези процеси ще повлияят и на количеството наличен кислород, според екип от учени, ръководен от изследователи от Калифорнийския университет в Сан Диего.Това съобщи Science Alert.

Под „възраст“ на водата учените разбират времето, изминало от последния ѝ контакт с атмосферата. Колкото по-дълго водата остава под повърхността, толкова повече разтворен кислород, който съдържа, се консумира от морските организми, бактериите и химичните процеси.

Учените моделираха промените в океанската циркулация през следващите 100 години. В него те обръщат специално внимание на тихоокеанския термоклин – слой на дълбочина от приблизително 200 до 1000 метра между по-топлите повърхностни води и по-студените дълбоки води.

Поради затоплянето горните слоеве на океана стават по-топли и по-малко плътни, което увеличава стратификацията на водата и забавя вертикалното смесване. Последиците от този процес обаче в различните части на Тихия океан са противоположни.

В субтропичната северна част на океана по-малко млада вода ще навлиза в термоклина от горните слоеве, което ще доведе до увеличаване на средната възраст на водата там. В тропическата част, напротив, притокът на по-стара вода отдолу ще намалее, което ще доведе до средно подмладяване на водата в термоклина.

Изследователите също така свързват някои от тези промени със затоплянето на Южния океан около Антарктида. По този начин, процесите, протичащи далеч от тропическия Тихи океан, могат да повлияят на неговата циркулация.

Промените във възрастта на водата са важни поради връзката им със съдържанието на кислород. Според авторите на изследването, въздействията биха могли да бъдат особено значителни в северната част на Тихия океан, където условията за морските организми потенциално биха могли да се променят.

В същото време изследването се основава на опростено моделиране. За да получат по-точни прогнози, учените планират да използват по-подробни модели, като по-специално вземат предвид възможните промени в моделите на вятъра и други фактори, влияещи върху циркулацията на океана.

Междувременно учените припомнят, че новото климатично явление Ел Ниньо вече се е превърнало в най-мощното в регистрираната история, въпреки че пикът му е все още на няколко месеца разстояние. Изследователите наричат ​​ситуацията „необикновена“ и обясняват процесите в Тихия океан, които са предизвикали образуването на това климатично „чудовище“.

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