Нагла лакомия

Думите от заглавието са на проф. Георги Рачев, който ги изрече в студиото на сутрешния блок на bTV. С тази реплика Рачев охарактеризира случилото се в "Елените" и приливната вълна, която уби четирима души и нанесе страховито щети в курортното селище.

Всъщност с тези думи Рачев охарактеризира цялата ситуация със строежите и "бетонирането" там. Той изрично подчерта, че било пълна глупост "да се скача на амбразурата" и да се твърди, че нямало река - явно сочейки, макар да не го каза директно, към екоминистъра Манол Генов.

