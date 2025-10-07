Войната в Украйна:

Нагла лакомия

07 октомври 2025, 06:47 часа 422 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на проф. Георги Рачев, който ги изрече в студиото на сутрешния блок на bTV. С тази реплика Рачев охарактеризира случилото се в "Елените" и приливната вълна, която уби четирима души и нанесе страховито щети в курортното селище.

Всъщност с тези думи Рачев охарактеризира цялата ситуация със строежите и "бетонирането" там. Той изрично подчерта, че било пълна глупост "да се скача на амбразурата" и да се твърди, че нямало река - явно сочейки, макар да не го каза директно, към екоминистъра Манол Генов.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
