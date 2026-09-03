"За да не се излагаме": Мистерия говори ли изобщо Йотова английски (ВИДЕО)

Спокулации, че настоящият и кандидат за бъдещ президент на България Илияна Йотова не говори аглийски се появиха в социалните мрежи.

За това сигнализира журналистът Татяна Кристи. Потребители се опитват да открият записи на Йотова, на които тя говори на английски, но засега неуспешно.

"Приятели, чувал ли е някой как говори Илияна Йотова на английски и дали го говори въобще? Опитах се да намеря поне един клип с търсачките, AI и къде ли не - ПОНЕ ЕДНО ИНТЕРВЮ, където тя говори на английски на международни форуми или при посещения в чужди държави. НЕ НАМЕРИХ! Навсякъде тя говори САМО на български. Дори в едно интервю пред китайската телевизия, където наскоро ходи да промотира българското кисело мляко вече като президент, тя говори на български в китайско телевизионно студио, което е крайно необичайно за държавен глава (или който и да е политик в чужбина) в подобни формати", написа Кристи.

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Според нея доброто владеенето на английски език, който е основен в комуникацията на международната сцена, е от ключово значение, за да не бъде излагана една държава.

"Та, може ли някой да сподели поне един клип, в който Йотова говори английски? Това също има голямо значение за това дали е годна да бъде президент", споделя Кристи.

Според официалната биография на Йотова тя владее френски, английски и руски език. Онлайн обаче има записи единствено на нейни интервюта на френски език.

Това е единственият език, различен от българския, който тя документирано е ползвала в комуникацията си с чужди медии досега.

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За разлика от нея, предшественикът й Румен Радев владееше английски и често разговаряше свободно с чуждестранни журналисти и политически лидери от Европа и света.