Кой ще вземе третия мандат и ще го държи ли на инат: Анализ на конституционалист

В заключителната фаза на конституционната процедура сме по връчването на мандидатите за съставяне на правителство и в 7-дневен срок ще се връчи третия мандат за съставяне на правителство. След това в един разумен срок би следвало да се връчи последния мандат и ако той е неуспешен, да се насрочи дата за предсрочните парламентарни избори. Това обясни конституционалистът проф. Борислав Цеков пред bTV.

Трети мандат на инат

Снимка: БГНЕС



Той посочи, че ако няма шанс да се състави правителство и ако групата, която вземе третия мандат, няма да го изпълни, целта на процедурата е неизпълнимо. Всяко едно протаката след това на мандата и неговото бавене е разумно и търпимо, но държане на мандат от инат за инат, е недопустимо, коментира Борислав Цеков.

Според него президентът ще се опита да забави леко третия мандат, но идеята че пак в "12 без 5" ще се правят промени в Изборния кодекс не е легитимна идея.

Борислав Цеков обяви, че е против идеята за сканиращи устройства на машините за гласуване. В "12 без 5" една радикална промяна като тази няма да доведе до успешен предсрочен вот, предупреди конституционалистът.

Цеков добави, че начинът, по който гласува цивилизационният свят, са хартиените бюлетини. Честността на вота не може да се гарантира само с машини за гласуване, отбеляза конституциналистът.

Според него "по Бай Ганьовски" в "12 без 5" всеки иска да променя Изборния кодекс. Избори се пазят със застъпници, наблюдения и граждански организации, коментира Борислав Цеков.

Той не очаква да има затруднения с избора на служебно правителство и евентуалният служебен премиер да бъде Андрей Гюров.

