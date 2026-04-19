Колко машини дадоха дефект на изборите?

110 са дефектиралите машини за гласуване общо до този момент, съобщиха в ефира на бТВ, позовавайки се на информация на Министерство на електронното управление. От пресцентъра на министерството уточняват още на сайта си, че няма срив на машинното гласуване, нито данни за системен проблем. В преобладаващата част от случаите става дума за локални технически затруднения, които не водят до прекъсване на изборния процес. Не при всички от тях се налага изтегляне на машината от гласуване, се казва още в съобщението.

Екипите на изпълнителя на Централната избирателна комисия, „Сиела Норма", реагират своевременно на всеки сигнал, като устройствата се възстановяват и връщат в изборен режим в кратки срокове.

Сигнали за проблеми със софтуера на машините няма. Системите функционират в рамките на очакваните технически параметри.

Надеждността на машинния вот

България е сред страните с най-висока надеждност на машинното гласуване, показват данните от предходните избори.

Делът на технически неизправности тогава е бил около 2 процента, което се счита за изключително ниско ниво в международната практика, където диапазон между 2 и 4 процента е напълно нормален. В този контекст настоящите стойности са значително под обичайните.