"99,5% от машините работят безпроблемно": Вътрешният министър за политическите лъжи в изборния ден

"Според Министерство на електронното управление 99,5% от машините работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно." Това написа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в профила си в социалните мрежи. По-рано днес единични случаи на дефектирали устройства в страната станаха повод политически лидер да обяви, че машинния вот бил компрометиран и наблюдавал "масов провал на машините".

По думите на Дечев масово машините за гласуване работят нормално. Н"еизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване. Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г.", каза още той.

Дечев добави, че към 12:30 часа в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е по-малко от 1%, по-конкретно - 0,5%.