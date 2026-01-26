Лайфстайл:

Конституционалист очерта възможните дати за предсрочните избори

Конституцията е пестелива откъм срокове, когато става въпрос за назначаване на служебно правителство. Темпът на консултациите, които тепърва трябва да бъдат направени с политическите сили, а след това и с кандидатите за премиер, не са посочени от закона, а зависят от президента. Таймингът е такъв, че изборите няма как да се проведат на 29 март. Това коментира конституционалистът доц. Христо Орманджиев в ефира на Нова телевизия.

Той поясни, че президентът Илияна Йотова може наведнъж да направи консултациите с партиите, а може и да се консултира с тях една по един.

"Като че ли нещата отиват към избори през април - 19 април, след празниците", смята конституционалистът.

Припомняме, че Илияна Йотова официално встъпи в длъжност като шестия държавен глава на Република България на 23 януари. Наследството на „Дондуков" 2 и политическата ситуация в страната обаче не оставят време за церемониални жестове – новият президент трябва да действа в условията на спешност и тежки конституционни срокове.

Виолета Иванова
