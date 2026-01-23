Конституционният съд ще разгледа оставката на Румен Радев

Конституционният съд ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев. Заседанието е насрочено да започне в 10:00 часа. Докладчик по него е съдия Павлина Панова. Задачата на КС е само да установи, че оставката му е негово лично волеизявление. Държавният глава депозира оставката си във вторник. Ден по-рано, в обръщение към народа той обяви намеренията си да напусне поста и даде заявка за участие в предсрочните парламентарни избори.

ОЩЕ: Нека претворим волята за промяна в дела - можем: Радев със заявка

Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидента Илияна Йотова и остава на поста до края на мандата. Няма да се налага тя повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 година - като вицепрезидент.

Вчера стана ясно, че днес в 16:00 часа Радев ще напусне сградата на президентството. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Йотова ще трябва да направи консултации с кандидатите за служебен премиер и да определи датата на изборите.