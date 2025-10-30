Костадин Ангелов вече е зам.-председател на парламента

Депутатите избраха Костадин Ангелов от ГЕРБ за заместник-председател на 51-вото Народно събрание. "За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против", а 11 се въздържаха. Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която оглави парламента след оттеглянето на Наталия Киселова.

Във вторник Съветът за съвместно управление реши ръководството на Народното събрание да се осъществява на ротационен принцип между трите управляващи формации.

Ден по-късно Наталия Киселова (БСП) съобщи, че се оттегля от поста. "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва – с чувство за дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", заяви тя. Още: ГЕРБ, БСП и ИТН закрепиха коалицията с анекс за ротация

След оставката й Рая Назарян (ГЕРБ) беше избрана за председател на парламента. "Приемам този избор с респект и ангажираност", каза Назарян. До избирането й тя заемаше длъжността заместник-председател на Народното събрание.