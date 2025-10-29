Войната в Украйна:

"Показвам как трябва да се постъпва": Киселова подаде оставка като председател на НС, Назарян я смени

29 октомври 2025, 09:22 часа 468 прочитания 0 коментара
"Показвам как трябва да се постъпва": Киселова подаде оставка като председател на НС, Назарян я смени

Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова подаде оставка в началото на пленарното заседание в сряда. Оттеглянето й идва скоростно след договорената "ротация" на председателите на парламента от управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС - Ново начало" и подписания анекс към коалиционното споразумение, в условията на които залегна смяна на поста на всеки 10 месеца.

"Оттеглям се от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди година гласуваха за нас и на гражданите, които преди година не упражниха избриталените си права. През изминалите пет години политическата криза не стихва - липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура", обясни Киселова.

Тя подчерта още, че като депутат от БСП и групата са доказали, че "в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент". И още: "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на отговорност в практиката на съвместното управление. За мен беше чест", каза Киселова, която бе аплодирана от мнозинството и от своите съпартийци.

Още: "Не сме предали Киселова". Да, само нея не сте, другари

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По правилник зам.-председателят на най-голямата парламентарна група поема ръководенето на заседанието, а именно Рая Назарян от ГЕРБ, която е номинацията на мандатоносителя за следващ председател.

Коя е следващата председателка?

Назарян е родена на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“. Следва право в Университета за национално и световно стопанство в София. Разведена е, има едно дете.

Още: Назарян на контра на Борисов: Нямало министерства на концесия

От 2013 г. е членка на Софийската адвокатска колегия. Работи в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право. Специализира се в областта на извънсъдебно уреждане на търговски и застрахователни спорове. Кариерата ѝ започва в кантората на Менко Менков, който е адвокат на Бойко Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
председател на парламента Наталия Киселова председател на Народното събрание Рая Назарян председател на НС 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес