"Показвам как трябва да се постъпва": Киселова подаде оставка като председател на НС, Назарян я смени

Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова подаде оставка в началото на пленарното заседание в сряда. Оттеглянето й идва скоростно след договорената "ротация" на председателите на парламента от управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС - Ново начало" и подписания анекс към коалиционното споразумение, в условията на които залегна смяна на поста на всеки 10 месеца.

"Оттеглям се от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди година гласуваха за нас и на гражданите, които преди година не упражниха избриталените си права. През изминалите пет години политическата криза не стихва - липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура", обясни Киселова.

Тя подчерта още, че като депутат от БСП и групата са доказали, че "в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент". И още: "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на отговорност в практиката на съвместното управление. За мен беше чест", каза Киселова, която бе аплодирана от мнозинството и от своите съпартийци.

По правилник зам.-председателят на най-голямата парламентарна група поема ръководенето на заседанието, а именно Рая Назарян от ГЕРБ, която е номинацията на мандатоносителя за следващ председател.

Коя е следващата председателка?

Назарян е родена на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“. Следва право в Университета за национално и световно стопанство в София. Разведена е, има едно дете.

От 2013 г. е членка на Софийската адвокатска колегия. Работи в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право. Специализира се в областта на извънсъдебно уреждане на търговски и застрахователни спорове. Кариерата ѝ започва в кантората на Менко Менков, който е адвокат на Бойко Борисов.