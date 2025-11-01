Криминално и сексуално: Има ли скандал по случая "Бачев"' ?

Министърът на културата Мариан Бачев се оказа в центъра на разразил се през изминалата седмица скандал, който преплете криминална история със сексуален привкус и политически обвинения. Множество призиви за оставката му отекнаха в публичното пространство, след като дългогодишен преподавател в театралната му школа беше арестуван по тежки обвинения.

Началото на скандала: Арест по тежки обвинения

Всичко започна със задържането на актьора Росен Белов, който от години е преподавател в театралната работилница за деца и тийнейджъри на Мариан Бачев. Белов и още един мъж бяха арестувани по обвинение в принуда. Сигналът е подаден от 20-годишен младеж, който твърди, че е бил дрогиран, държан против волята му и принуждаван да извършва сексуални услуги. Новината за ареста на преподавателя от школата на Бачев бързо насочи общественото внимание към министъра.

Политически измерения и обвинения в сплашване

Скандалът бързо придоби и политически измерения. Кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че е обект на опити за сплашване от страна на министъра, за да прекрати проверка на школата му, която се помещава в читалище "Николай Хайтов". Георгиев постави под въпрос и законността на дейността на школата на тази локация.

В отговор, Мариан Бачев отрече да е отправял заплахи. Той заяви, че е изпратил нотариално заверена покана до кмета, което по думите му е "единственият законов инструмент да търси правата си" срещу неверни твърдения. "Аз нямам нищо общо със ситуацията. Преекспонира се нещо, към което нямам отношение", коментира министърът.

Реакции и призиви за оставка

Самият Бачев се разграничи от действията на своя колега, като заяви, че Белов е пълнолетен гражданин, който носи отговорност за постъпките си. Той уточни, че актьорът е бил на граждански договор към школата и никога не е бил неин съдружник.

Въпреки опитите на министъра да омаловажи връзката си със случая, реакциите от културните среди не закъсняха. От Съюза на артистите в България (САБ) излязоха с позиция, в която заявяват, че отдавна са свалили доверието си от министъра на културата. Председателят на САБ, Христо Мутафчиев, отправи публична покана към Бачев за дебат по въпроси, свързани със законосъобразността на неговото управление. Режисьорът Камен Калев също изрази своя протест, като отказа най-престижната награда на Министерството на културата – "Златен век".

В социалните мрежи се появиха и други притеснителни твърдения. Журналистката Лияна Панделиева разказа за случай, в който дете е било "изтезавано и подложено на унижение" в школата на Бачев, до степен да не иска повече да чуе за театър.

Към момента Софийският градски съд е оставил в ареста двамата обвиняеми. Скандалът продължава да се развива, като все по-настоятелно се чуват гласове, настояващи за политическата отговорност на министър Мариан Бачев.

