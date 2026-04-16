Кръводаряването като повече от кауза: Виктор Стоянов от "Антикорупционен блок" с важна мисия

Водачът на листата на коалиция "Антикорупционен блок" в Русе Виктор Стоянов организира кампания за кръводаряване под надслов "Кръводари за обществото". Той обясни, че повече от две десетилетия кръводаряването е негова кауза.

"68 пъти съм кръводарявал и който се е занимавал с това се е срещнал с много болка, отчаяние и накърнена чест и достойнство. Но този акт е като магия, която преобръща и лекува с положителен знак. Може да се променят много неща, които да стимулират хората да откликват, но реално е нужно да говорим за това и да кръводаряваме редовно. За да обърне повече внимание обществото към проблема, призовавам всички, които имат възможност и са в добро здраве, да кръводарят утре, в което и кътче на Земята да се намират", каза Стоянов.

По думите му това е акт, който цели да покаже, че може да сме в предизборна кампания, но това динамично разделение не променя факта, че българите се подкрепяме в добро и лошо. Според Виктор Стоянов емпатията е кръвта на обществото, а каузата е България.

Още: 12 удара с крила - перформанс на Моника Господинова за „Антикорупционен блок“*

Водачът на листата на "Антикорупционен блок" в 19 МИР - Русе добави, че е продължил с открит разговор сред стотици хора за проблемите, свързани с кръводаряването. Той отправи своя призив към младите и здрави хора да станат редовни кръводарители, а тези, които имат противопоказания от каквото и да е естество, да говорят за нуждата от този доброволен безвъзмезден акт.

"Само чрез масово участие този проблем в обществото ще бъде решен", казва още Стоянов, който е и съпредседател на Зелено движение. Той предлага като възможни решения за повишаване на интереса и участието в подобни инициативи инструменти като:

лотарии с дарилите;

ваучери за първите стъпки на навършилите пълнолетие като редовни кръводарители; депозитна виртуална банка;

подразделения към армията с мобилни екипи за кръвовзимане за всяка област.

Още: Социологически упражнения дни преди вота: Кой колко мандата ще има и какво доверие печели? (СНИМКИ)