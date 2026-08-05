Българинът се готви да настъпи мотиката втори път

Българинът много обича, когато гласува, да го кара повече на чувство и по-малко на рацио. От географското положение ли, от историческите травми ли, ние много често залагаме на политическата опаковка, иначе изпразнена от съдържание. Или по-лошо - запленени от бомбастичната реклама на поредния политически спасител, накрая получаваме продукт, който отвътре се оказва гнил и ни докарва, освен жестоки киселини, и икономически, и дипломатически проблеми.

Народът се юрна да гласува за Радев и само 100 дни му бяха достатъчни, за да започне да изтрезнява. Последните проучвания сочат, че одобрението към правителството пада, а повече българи смятат, че властта е неефективна и неподготвена. Инерционно все още високият рейтинг на Радев е единственото, което крепи на положителна кота кабинета.

И това е звучен шамар в лицето на "експертите" на бившия президент. За 100 дни те успяха да насложат върху проблемите във всички сектори нови проблеми. Замразиха минималната заплата и накараха администрацията да плаща осигуровки, но без да пипат най-ключовите звена - МВР, армията и съда. Отнесоха го майки и хора с увреждания на половин работен ден, отнесоха го пенсионерите, отнесе го и Националната детска болница. Дефицитът изхвърча като фойерверк, а ефективни мерки за намаляване не се забелязват. Външната ни политика е миш-маш на разкрачен стоеж между Запада и Русия, в която хем сме с Украйна, хем не съвсем, хем се репчим на Иран, хем му се обясняваме и после пак му се репчим, хем гоним американски самолети, хем ги приемаме без възражения и накрая хем турците не искат нищо срещу замразяването на иначе чудесния "Боташ", хем се оказва, че изненадващо сме им разрешили да правят сондажи в Черно море.

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Единствената устойчива пътеводна светлина в живота на това правителство е светата църква, която си получи и религията в училище, и чадъра над патриарх Кирил.

Източник: БГНЕС

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Точно както според Бегбеде обаче "любовта трае 3 години", така и омаята на Радев явно трае 100 дни.

Странно обаче е друго. Защо, след като мъглите на илюзията за демонтиране на мафията, социална справедливост, икономически растеж и върховенство на закона, започнаха да се разнасят, ние посягаме към поредния летлив газ, образувал се в този съмнителен химичен микс?

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Илияна Йотова се оказа във властова позиция заради неписания президентски закон "някаква жена там". В смисъл, като стане време за президентски избори, основните кандидати избират за вицепрезидент "някаква жена там". И така, закрепена за ракетата-носител Радев, тя бе инсталирана в президентството в един дългогодишен режим на политически "айляк". И сега иска още от същото. По същия начин. Насъбрала от инерцията на ракетата-носител, сега Йотова се готви за пълнометражна власт.

Мистерия е обаче какво по-различно от разочарованието, което сервира Радев, ще може да сервира Йотова.

Радев се покатери на раменете на целия ЕС, за да спаси руския патриарх. Йотова пък му целуваше ръка на колене през 2018 г. Единомислие за бюджета, единомислие за външната политика... Въпросът е още от същото ли искаме ние?

И ако българският народ вече ясно си дава сметка, че правителството е въздух под налягане, наистина ли ще рискува да настъпи една и съща мотика втори път?

Автор: Десислава Любомирова