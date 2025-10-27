Лукс на колела: Какви автомобили карат депутатите?

Преди дни станаха публични имуществените декларации на депутатите от 51-ото Народно събрание, подадени пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В тях депутатите обявяват своите и на съпрузите си имоти, автомобили, депозити, пари в брой, кредити и други активи. Декларациите позволяват да се проследи дали стандартът на живот на народните избраници съответства на официалните им доходи и откъде идват средствата им. Така обществото може да следи за възможни конфликти на интереси и злоупотреби.

Колите на депутатите

Според анализ на Института за развитие на публичната среда (ИРПС), 102-ма народни представители са декларирали общо 136 превозни средства – леки и товарни автомобили, мотори, лодки и ремаркета. Общата стойност на тази собственост възлиза на 2 792 014 лв. Още: Депутатите декларираха 31 млн. лв. в сметки, човек от ГЕРБ е на върха - с разлика пред Пеевски

Съпрузите на депутатите също се оказват активни собственици – общо 45 души притежават 50 превозни средства за още 1 214 348 лв.

Разбивка по парламентарни групи показва, че най-много автомобили са декларирали представители на "Възраждане" – 21 души. Следват ги ГЕРБ с 19 депутати, "Има такъв народ" с 13 и "ДПС–Ново начало" с 10.

Любимите марки на народните представители

Най-предпочитаната автомобилна марка сред депутатите е BMW, следвана от Mercedes и Audi. Според данните, в декларациите се срещат и други марки, но именно германските автомобили доминират при избора на народните избраници. Още: "Нямам нищо за деклариране" - пари, имоти, коли: МВР шефът на Русе е уникален, но има и случай с жилище за 20 млн. лв.

Рекордьор по притежание на превозни средства е Пламен Петков от партия МЕЧ, който заедно със съпругата си е декларирал шест – включително и мотопед. Ивайло Чорбов от "Възраждане" притежава четири леки автомобила.

Най-скъпият автомобил в настоящия парламент принадлежи на Гюнай Хюсмен от ГЕРБ. Той е декларирал BMW M760, закупено през 2024 г. за 299 891 лв., като собствеността е споделена със съпругата му. Сред притежателите на по-луксозни автомобили се откроява и Явор Хайтов (АПС) – с Mercedes за 146 665 лв., докато съпругата му има същата марка автомобил, купен за 151 870 лв. Десислава Танева (ГЕРБ) пък е обявила Lexus RX 350h за 149 876 лв.

Проблеми и неясноти в декларациите

Според ИРПС, начинът, по който част от депутатите са попълнили декларациите си, затруднява точната обработка на данните. Някои народни представители не отбелязват идеалните части, които притежават съпрузите им, а други дублират пълната стойност на автомобилите при посочване на съсобственост. Още: Парите на председателя на КОНПИ, която трябва да плати 52 млн. лв. заради КТБ, се множат

Това прави машинното обобщаване на данните почти невъзможно и налага ръчен преглед, за да се гарантира точност при анализа.

Въпреки че КПК е публикувала указания за попълване на декларациите още през 2021 г., част от депутатите очевидно не са наясно как точно да отразят съвместната собственост върху МПС. Според експертите, Комисията би могла да улесни процеса чрез по-подробни указания и примери на попълнени декларации.