Мирчев: Проблемът на бюджета не са пенсионерите, а милиардите, предвидени за крадене

Вкарването особен управител, чрез който държавата да поеме оперативен контрол над „Лукойл“ е правилното решение. Възможността за това беше приета по наше предложение преди време. Така нареченият особен управител ще контролира всичко, освен собствеността.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по БНР и подчерта, че това трябва да бъде направено като първа стъпка, след което да последва смяна на собствеността.

„Собствеността не трябва да бъде руска. Ще направим всичко възможно Лукойл да смени собствеността си. Вместо Борисов да се моли на Тръмп и Путин за дерогация, нека веднъж да си изправи главата и да каже, че България няма нужда от тази руска собственост,“ заяви Мирчев. Припомняме, че само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт".

Според него правителството мълчи налични ли са 90-те дневни запаси от горива, които по закон трябва да бъдат пазени. „Нашето притеснение е, че те не са налични. Затова поискахме изслушване на министрите в енергийна комисия, моментално след налагането на санкциите. Мнозинството отказа. Ще предложим изслушване в пленарна зала,“ категоричен бе Мирчев.

Финансовата рамка

Съпредседателят на „Да, България“ коментира и предстоящия бюджет за 2026 г. Според него, големият въпрос е дали правителството ще успее да избегне дългова спирала и да избегне влезе в румънския сценарий. „Над 70 млн. лв. дълг се вземат всеки ден. Къде отиват тези пари, които трябва да връщат поколения? Борисов трябва да отговори на този въпрос.“

Депутатът е категоричен, че България трябва да има балансиран бюджет и че държавата трябва да спре да харчи пари, които не са наши, особено когато правителството харчи не за инвестиции и икономически растеж, а за заплати.

„Парите за пенсионерите не са проблем на бюджета. Проблемът са милиардите, които са предвидени за крадене. В бюджета за 2025 г. са предвидени 7 млрд. лв. под черта, които са разпределяни през Българската банка за развитие. Същевременно продължава раздуването на администрацията. Предложеният от нас пакет от десни мерки предвижда множество мерки за оптимизация на разходите и администрацията.“

Според Мирчев, с официалното влизане на „ДПС – Ново начало“ в управленската коалиция се затвърждава тезата на ПП-ДБ, заради която беше внесен и вотът на недоверие през септември, а именно, че България се превръща в завладяна държава, в която един човек решава какво ще се случва в всеки друг.

„За да се развива България, трябва да има справедливост. Такава в момента няма. Има много корупция. Няма нито една институция, която да работи. Вземете за пример само един сектор – здравеопазване – където голяма част от 10 млрд. лв. годишен бюджет отива в джобовете на няколко групички, но няма няколко милиона за младите лекари. Или вземете отказа на мнозинството да приеме нашите предложения частните болници да възлагат обществени поръчки за всички услуги, които се заплащат от здравната каса, за да спре държавата да плаща десетки пъти по-високи цени за лекарства,“ заяви Мирчев.

