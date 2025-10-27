Войната в Украйна:

Внимание, шофьори! Движение в една лента на АМ “Тракия“ заради аварирал ТИР

27 октомври 2025, 13:51 часа 145 прочитания 0 коментара
Заради аварирал ТИР е затруднено движението по една от най-натоварените магистрали, алармират от Агенция “Пътна инфраструктура“.

Временно движението при км 22 на АМ „Тракия“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил.

Ограничени са активна и аварийна ленти, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира с пътни знаци. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
