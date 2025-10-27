Младежкият лидер на БСП не харесва ротацията, говори за "емоционален изблик" на Борисов

"Чисто като политолог и като лично мнение - и аз не мисля, че е най-правилният начин да бъде ротационен председател, но политическите партии решават този въпрос", каза депутатът и лидер на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков в сутрешния блок на БНТ във връзка със съгласието на Националния съвет на партията да има ротационно председателство на парламента, както предложиха от ИТН и ГЕРБ.

Той обясни, че БСП са се съгласили за ротационно председателство на Киселова, за да може да остане правителството за пълен мандат, което искат всички български граждани.

Депутатът обаче беше категоричен, че тук не става въпрос за сделка, защото идеята не е да се смени Киселова и БСП да вземат министър или заместник-министър. "Това, което успяхме да изтъргуваме, е това да отворим разговора за данъци, за една справедлива данъчна система", посочи още Вълков. ОЩЕ: Иванов: Не сме пожертвали Киселова

Емоциите на Борисов и ГЕРБ

Вълков коментира и идеята на ГЕРБ за преформатиране на кабинета. "Аз по-скоро го виждам като по-емоционална позиция след изборите в Пазарджик, която всички осъзнахме, че не е идеята да разтурим всичко, а по-скоро да се прояви разум и диалог", добави още депутатът.

Той коментира и думите на Борисов за министерства на концесия. "Нито един от нашите министри не е на концесия", каза Вълков. Той заяви, че назад във времето, ако се погледне, големите корупционни скандали са били в други партии.

Той отговори и на въпрос дали БСП приема това унижение заради държавническо поведение.

"Аз не го приемам като унижение за БСП. С Киселова сме в една и съща листа, цяла кампания сме работили заедно. Това решение е по-скоро политическо, а не лично към нея", каза Вълков.

Относно брифинга на ГЕРБ думите на Борисов за празниците на марулята и сливата, Вълков смята, че не е трябвало това да се случва през медиите и по този начин.

"Аз винаги съм спазвал един добър тон на разговора и не мисля, че подобни приказки и подобно говорене е добре да бъде толерирано. Всеки е човек, всеки може да направи емоционален изблик", каза той по адрес на Борисов. ОЩЕ: БСП отстъпи за Киселова: Ще настоява за ръст на заплатите