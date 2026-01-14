ПП-ДБ предупреди за "пъклен план" на мнозинството - избори със 100% хартия (ВИДЕО)

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви след върнатия от ПП-ДБ неизпълнен втори мандат на Румен Радев, че с президента са обсъдили предстоящите промени в Изборния кодекс и "това, което ние виждаме като изключителна опасност с въвеждането на нов тип машини за по-малко от 2 месеца, както е предвидено в доклада, изготвен за комисията довечера". По думите му - цели се да се мине на 100% хартиен вот, като се обяви, че с нови машини няма да може да се гласува на предстоящи предсрочни парламентарни избори. "На всички е ясно, че нови машини за 2 месеца не могат да се въведат", каза бившият финансов министър.

Управляващите в оставка искат да въведат „сканиращи устройства“, които да отчитат резултата от гласуване с хартиена бюлетина. Опозицията иска да няма хартиени бюлетини и да се гласува само с машините, с които разполагаме към момента. Те обаче бяха превърнати на практика в „принтери“ за бюлетини, защото се зачита разписката от тях, а не запаметеното във флашпаметта.

Научете повече за отчитането на бюлетини с оптични скенери, което управляващите готвят, в интервюто ни с представителя на Обществения съвет към ЦИК Стоил Цицелков в Студио Actualno.

"Броячки" за 2 месеца - мисия невъзможна според Асен Василев

"Знаете, че на предишните машини им отне 2 години да бъдат въведени - минаха на частични избори, минаха тестове, чак след това беше въведено 100% машинно гласуване. Това, което виждаме в момента като заявка от другите политически партии – най-вече от ГЕРБ, „ДПС-Ново начало“ и „Има такъв народ“ - е, че те искат да се въведат т.нар. „броячки“ за два месеца", каза Василев.

"Първо трябва да се купят машините, да се конфигурират бюлетините, да се тестват, да бъдат сертифицирани до 55 дни преди избори. Това означава, че до 10 февруари ние трябва да сме купили, конфигурирали, тествали и сертифицирали тези машини. На всички е ясно, че това няма как да стане. Затова партиите го предлагат – за за може да се каже: махнахме машините, които работят, сложихме нови, броячки, само че те няма да са готови, затова ще отидем на избори със 100% хартия. Това им е пъкленият план. Затова призоваваме всички български граждани да излязат на протест тази вечер от 18 ч., защото както за бюджета, са си подготвили мнозинство предварително – и единственото, което може да ги спре, освен нашата съпротива вътре в парламента, е ако гражданите излязат и кажат: „Това няма да се случи“", заяви Асен Василев.

От 18 ч. на площад "Независимост" днес, 14 януари, ПП-ДБ организира протест за 100% машинно гласуване.

Асен Василев: ГЕРБ избраха тези машини, защо сега им пречат?

Попитан дали може да се намери подкрепа за 100% машинно гласуване с настоящите машини, бившият министър на финансите отговори: "Всякакви социологически агенции казаха, че мнозинството българи искат гласуване със 100% машини. Каза го и Конституционният съд в своето решение. Когато имахме 100% машинно гласуване, имахме най-малко изборни нарушения, най-малко сбъркани протоколи и най-точно и честно отчитане на гласа на гражданите".

"Искам да кажа нещо много важно – специално за колегите от ГЕРБ. Със 100% машини три различни партии спечелиха изборите – ИТН, ние и ГЕРБ. Другото нещо – машините са избрани от ГЕРБ, правителството на Бойко Борисов прави поръчката. Ако сега не им харесват, защо са ги избрали тогава? И не на последно място, шефът на „Информационно обслужване“ не е сменян от времето на второто правителство на ГЕРБ (Ивайло Филипов - бел. ред.). Така че, ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър дали има манипулиране и дали може изобщо тези машини да се манипулират. Да се спре с тази опорка и да се върнем към 100% машини", каза още Василев.

Според него 100% машинно гласуване пречи на управляващите в оставка, защото "има част от техните избиратели, които не могат да четат и не могат да се справят с машините", както и "защото не могат да се правят фалшификации".

