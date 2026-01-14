Любопитно:

Министерски съвет: България е в "рискова позиция"

14 януари 2026, 15:58 часа 219 прочитания 0 коментара
Министерски съвет: България е в "рискова позиция"

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2024 г. Основна цел на документа, изготвен след обобщение на приносите на 27 институции, е да представи анализа, оценката и препоръките на изпълнителната власт относно предизвикателствата, рисковете, опасностите и заплахите за страната, както и за ефективността на политиката за защита на националната сигурност. Докладът отчита, че международната среда за сигурност се характеризира с висока нестабилност, ескалиращи военни конфликти и разширяващи се хибридни заплахи.

"Това поставя България в стратегически рискова позиция", гласи прессъобщението на Министерски съвет.

В доклада са представени основните дейности на министерствата и ведомствата, свързани с противодействието на заплахите пред националната сигурност. Посочени са основните резултати от дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред за защита на националната сигурност, добавят още от правителството в оставка.

"В изпълнение на Чл. 7, ал 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност докладът ще бъде представен в Народното събрание на Република България", гласи съобщението.

Снимка: БГНЕС

Украйна, Иран, Венецуела, Гренландия: какви заплахи обсъди Съветът по сигурност на 12 януари?

Очаква се публикуването на документа, за да се разгледат детайлите в него. Под ръководството на премиера в оставка Росен Желязков на 12 януари вече се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерски съвет, на което беше приет годишният доклад. В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.

Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток.

Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на войната в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Национална сигурност Министерски съвет решение на Министерски съвет
