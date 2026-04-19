"Мнозинството се вижда с просто око": Социолог каза с кого е възможно да се коалира Радев

19 април 2026, 20:47 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мнозинството се вижда с просто око", смята социологът Андрей Райчев в изборното студио на бТВ след като стана ясно, че "Прогресивна България" на Румен Радев печели убедително предсрочните парламентарни избори, което показват първите екзитпол данни към 19:00 ч. на водещите социологически агенции. На второ място се нарежда ГЕРБ с резултат между 14.8% и 16.2%, а трета позиция заема коалицията ПП-ДБ с подкрепа в диапазона 13.1% - 14.3%. Така разликата между първите две сили надхвърля 20 процентни пункта и очертава ясно изразен лидер във вота.

Кое е мнозинството с просто око?

Според Райчев няма съмнение, ча ако Крум Зарков е успял да вкара БСП - то мнозинството се вижда с просто око. "Ако не успее - Радев ще трябва да търси партньор или за правителство на малцинството, който обаче ще му го свали, когато си иска или да прави някакъв вид коалиция с "Продължаваме промяната - Демократична България", което е много трудно", смята още Райчев. 

Разминаването с ПП-ДБ е за Украйна

Стпоред социолога Радев е десен в своята програма, докато Асен Василев е по-ляв от него. "С "Продължаваме промяната - Демократична България" ги дели Украйна и то радикално", смята още Райчев. ОЩЕ: "Устойчиво и почтено правителство": БСП поздрави Радев и обяви как ще действа

 

ЕКЗИТПОЛОВЕТЕ

МАНДАТИ

Деница Китанова
Андрей Райчев БСП предсрочни парламентарни избори мнозинство Румен Радев Крум Зарков правителство на малцинството коалиция ПП-ДБ предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
