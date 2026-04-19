"Устойчиво и почтено правителство": БСП поздрави Радев и обяви как ще действа

19 април 2026, 20:33 часа 363 прочитания 0 коментара
"Екзитполовете не позволяват категорично да заявим дали БСП е постигнала, или не, целите, които си е поставила. Ясно е, че постигнахме резултат, който много хора считаха за невъзможен", обяви лидерът на "БСП - Обединена левица" Крум Зарков след края на изборния ден. Първите екзитполове дават на формацията резултат от около 4% - на границата за влизане в парламента. "Поемам пълната отговорност за резултата на БСП, ще бъде представена на всичките ни партийни органи. Още във вторник ще свикаме Изпълнително бюро, след това и Национален съвет, на който ще бъдат предоставени всички опции да преценим заедно как да продължим така, че да върнем в следващите месеци БСП и нейните партньори там, където ѝ е мястото – на върховете на българската политика".

"Специална благодарност към всички, които гласуваха, към онези социалисти, които не изоставиха своята партия, и онези, които решиха да подкрепят лявото и гласуваха за БСП за първи път точно сега. На хилядите ни кандидати, активисти, щабове по места, националния предизборен щаб, целия екип, който беше денонощно ангажиран в кампания в трудни условия, с ограничени ресурси, с контакт лице в лице", допълни той.

"Благодарим на СИК, които трябва да продължат да изпълняват своя дълг. Да продължат много внимателно да следят най-деликатната част от изборния процес", посочи Зарков.

БСП и Радев: ще има ли коалиция?

Зарков обяви, че има ясен победител: "Поздравяваме Румен Радев. Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат разговори за правителство... Ще следим с интерес и загриженост следващите му действия".

Той постави и приоритети за следващия парламент - "да се приеме бюджет най-накрая, адекватни и сериозни мерки за инфлацията, растящите цени и стандарта на живот, да започнат отдавна отлаганите мерки за промяна в съдебната система, за да бъде тя извадена от ступора".

"БСП и всички нейни мислещи хора са тук, за да останат. Продължаваме напред по начин, който заедно ще определим", каза Зарков.

На въпрос ще подкрепят ли голямо мнозинство за промяна в съдебната система и малко мнозинство за правителство, той отвърна: "Който е спечелил, получава първи правото да определи рамките на бъдещо сътрудничество. Второ, ако влезем в парламента, знаем какво да направим – дори и с малко депутати – да определяме дневния ред. Ще предприемем действия, за които сме говорили многократно и в предизборната си платформа и кампания".

Той каза, че очаква "устойчиво, компетентно и почтено правителство" - по думите му, това би могло да бъде излъчено "от всеки, който знае как да го направи". Зарков има предвид кабинет на принципна основа, а не на задкулисни договорки, без калинки и със система с почтеност.

