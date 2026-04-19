Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

19 април 2026, 18:15 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
МВнР: Приключиха изборите в 6 държави, В Лондон се извиват дълги опашки

В шест държави са приключили изборите за 52-о Народно събрание. Вотът е приключил в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Република Корея и Китай, стана ясно от думите на заместник-министъра на външните работи Ради Найденов по време на брифинг във външно министество във връзка с предсрочните парламентарни избори в чужбина. Вотът в чужбина приключва утре в 6.00 ч. българско време, като в момента в Лондон се извиват дълги опашки пред секициите. В секциите в района на Измир също има струпване. 

Изправноста на машините

"В чужбина имаме общо 493 секции в 55 държави. Ползваме 130 машини, в 19 държави, досега дефект е дала само една машина, което е под 1%", уточни Найденов. ОЩЕ: България избира новите 240 депутати в 52-ото Народно събрание (СНИМКИ)

Стана ясно, че гражданите в Лондон предпочитат да гласуват с машини, като средното чакане там в момента е 30-40 минути. 

Призив към българите в чужбина

Министерство на външните работи аперила за следващи избори хората да заявят предварително желанието си за гласуване, защото това улеснява планирането на секциите и на необходимите технически средства.

Според зам.-министър Найденов чудесно би било тази избирателна активност да бъде предвидена от хората, които организират изборите. "Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини от това, което е при предходните избори, за да имаме гарантираност на достатъчност на бюлетините", каза още Найденов. ОЩЕ: Българите в чужбина гласуват от снощи

Деница Китанова Отговорен редактор
