"Не сме правителство еднодневка": Желязков за вота на недоверие

Разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета, защото това е единствената гаранция да се решават проблемите, които са наследени във взаимодействието между централната и местните власти. Така премиерът Росен Желязков коментира вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ в сферата на правосъдие и вътрешни работи.

"Ще превърнем този вот на недоверие в разговор за казуси. Мотивите са преписани от доклада на комисията за върховенството на закона за 2024 г. Ние ще дебатираме проблемите на настоящото правителство, които се твърдят от опозицията, базирани на факти от 2024 г. Надявам се обществото да направи разлика между отделните власти, това не трябва да е дебат на гърба на съдебната власт", смята той.

"В момента решаваме проблемите. Всеки ден се показва какво се прави, но решенията не са популярни. Дългосрочните решения означават разговор за трудните решения, за социалната отговорност. Тези разговори в нашата коалиция ние ги водим, не сме правителство еднодневка, не сме правителство, в което непрекъснато някой слага лъжица с катран, за да отрови средата", поясни Желязков. И добави: "Заем как да решаваме проблемите. Това е въпрос на политическа класа".

По думит ему правителството е започнало да предлага решения за водната криза, а всичките проблеми от десетилетия назад са започнали да ги заливат. "Проблемът с водната криза на Плевен е отдавна, язовирът е строен през 1978 г.", даде пример премиерът.