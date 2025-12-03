Любопитно:

"Непрекъснато натискат педала на нахалството - то вече придоби безобразни размери": Дончева за бъдещето на властта

03 декември 2025, 12:12 часа 1169 прочитания 0 коментара
"Непрекъснато натискат педала на нахалството - то вече придоби безобразни размери": Дончева за бъдещето на властта

 "Управляващите непрекъснато натискат педала на нахалството. От есента това придоби безобразни размери". Това заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева в седмицата на едни от най-солидните протести срещу управляващите от десетилетия насам и след отказа им да подадат оставка.

"Като са решили да приключват влизането ни в еврозоната, би трябвало да се съсредоточат в това и да се откажат за няколко месеца от това да откраднат още нещо, още много и много. Само че те нямат такова мислене. Те са напуснати от инстинкт за самосъхранение, нямат страх, че някой може да ги бутне. Причината за това не е само, че те пребивават във високите слоеве на атмосферата и вече мозъкът им е сериозно разреден с празни триъгълници. От няколко години отчетливо се забелязва на терена на политическия анализ, че голямата част от появяващите се по медиите хора са "капарирани" от ГЕРБ и Делян Пеевски. Нормалният човек, който не знае кой на кого е и кой му плаща, му е много трудно да се ориентира какво е реалното положение на нещата. Когато обаче нахалството прехвърли границата, то става непоносимо и хората спират да се интересуват и спират да слушат", коментира Дончева.

Според нея хората вече очевидно не издържат. "Имам съмнение, че агитките, които потрошиха клуба на ГЕРБ и замеряха централата на Пеевски, даже Пеевски да им плаща, го мразят. Това е състояние, когато народът не може да бъде държан в някакви коловози, които някакви политици намират за разумни", категорична бе Татяна Дончева.

Още: "Дистанциране, прибиране": Борисов намекна за ново начало с Пеевски след протестите (ВИДЕО)

По думите ѝ все пак от недоволството на обществото ще спечели ПП-ДБ. "Смятам, че количеството хора, които излязоха, обстоятелството, че за първи път от 1996 г. виждам хора в провинцията, които излизат, и то в градове, които се считат за невъзможни за организиране на някакво политическо мероприятие - хората излизат, очевидно набрали много. Обстоятелството, че бизнесът също се включи, също е доказателство в тази насока".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Въпросът е кога му е времето, как да се стигне до времето и какво да се направи за участие на нови формации. Какво ще остане от сегашното управляващо мнозинство - смятам, че едната част ще си отекат в канала", изказа мнението си лидерът на "Движение 21".

Още: "Полицията се справи много добре": Борисов е категорично против оставка на Митов (ВИДЕО)

Провокатори, полицаи, активни мероприятия

Полицаите стояха пред сградата на Пеевски, но не и пред клуба на ГЕРБ, отбеляза още тя. Според нея в подбора и подготовката на полицията има много сериозни пропуски. По думите ѝ това е резултат от дългогодишна селекция. Това трябва да бъде много спешно коригирано, очевидно не от сегашните хора, смята Татяна Дончева.

Според нея трябва да се отиде на избори към пролетта: "Това е въпрос на договаряне. Само че аз не виждам в сегашния парламент хора, които могат да седнат да говорят, както можеше да се говори през 90-те години - няма такива хора, няма такива политици, няма такъв капацитет и няма такава мисъл, всичко е емоция".

Още: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Ще трябва да се правят други комбинации, отбеляза тя и обясни: "Не харесвам импровизирани комбинации. Хората, формациите не се познават достатъчно, нямат достатъчно доверие, нямат достатъчно избистрена физиономия, а това е голям риск. Но ненавистта е толкова голяма, че ще трябва да се рискува".

"Ситуацията в политическия живот е толкова объркана, размазана, без липса на всякакъв политически капацитет, че няма как да компенсирате за месец - два такъв проблем", подчерта още Дончева.

Още: "Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": Нека главното Д да са децата ни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Татяна Дончева Делян Пеевски протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес