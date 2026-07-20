Дръж се, земьо! Конят е с 5 крака: Билборд в Скопие взриви от смях мрежата (ВИДЕО)

"Добре дошли в Скопие" - послание, което изпращаме всички, които пристигат в нашия град. Ние украсяваме Скопие с любов, внимание и преданност, защото всеки детайл важен, когато строим град с познато лице и топла душа". С тези думи кметът на Скопие Орче Георгиевски представи в социалната мрежа "Фейсбук" новия рекламен билборд на македонската столица. Новият билборд „Добре дошли в Скопие“ представя снимки на кулата Скопско кале, Каменния мост на река Вардар, каньона Матка, Старата скопска чаршия и паметника „Воин на кон“, пише македонската медия "360 степени", която обаче пропуска, че на него е изобразен и сръбският храм в Белград "Свети Сава".

Какво не е наред?

Ако се загледа човек в билборда - ще види, че конят е с пет крака, което предизвика вълна от подигравки под видеото на кмета. Едни потребители са заподозрели изкуствения интелект в билборда, а други се шегуват, че "Александър ще бъде горд с теб". След реакциите в социалните мрежи - кметът Орче Георгиевски се извини и каза, че става въпрос за печатна грешка.

Кметът съобщи, че е поставена нова табела, а разходите за нейното производство и корекция ще бъдат поети от фирмата, която го е произвела.

СДСМ реагира на изявлението на кмета на Скопие Орче Георгиевски, който оцени спорния билборд, поставен на входа на столицата, който показва няколко нередности, като „печатна грешка“. От партията твърдят, че това не е печатна грешка, а графично решение, направено без подходящ контрол и проверка, предаде македонската медия skopje1.

Сръбският агент си върши работата

Отвъд нелепостта на петокрак кон - прави впечатление, че на билборда е изобразен храма на "Свети Сава" от Белград, което е още едно доказателство за ширещия се "Сръбски свят" - констатация на Европейския парламент в доклада за напредъка на Северна Македония към ЕС.

Това не е първият път, в който покровителят на сърбите св. Сава е изобразен на билбордове в Северна Македония. През януари в югозападната ни съседка се появиха билбордове за Дните на Свети Сава.

С тях се похвали не кой да е, а вицепремиерът тогава по междуобщностните въпроси и сръбски агент Иван Стоилкович в социалната мрежа "Фейсбук". Сега същият е повишен като министър на местното самоуправление.

Може би затова рекламата на Скопие включва сръбски храм, а в Охрид патрулират македоно-сръбски полицейски патрули за лятото. ОЩЕ: Не в ЕС, а в "Сръбския свят": Северна Македония чества сръбски национален празник (СНИМКИ)