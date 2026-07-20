"Да се проверят банките": Адвокат посочи къде е слабото място в прилагането на "Магнитски" у нас

Адвокат Емил Георгиев призова институциите да проверят как в България се прилагат санкциите по американския закон "Магнитски", като според него именно това трябва да бъде следващият фокус в проверките, свързани с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. В ефира на bTV Георгиев коментира, че от срещите на вътрешния министър Иван Демерджиев в САЩ става ясно, че е осъществен обмен на информация, като един от основните акценти е бил именно прилагането или неприлагането на санкциите по "Магнитски" спрямо Пеевски.

По думите му основните задължени да прилагат тези санкции в България са финансовите институции и банките.

"Така че това е, може би, следващият вектор, по който трябва да се помисли и да се събере информация. Ние имаме и банкови регулатори - Българската народна банка, Комисията за финансов надзор. Да се види какво правят тези институции и какво не правят. Съответно, може би, ако американската страна иска по-сериозно да се поинтересува, трябва да наблегне повече на тази част", заяви Георгиев. Още: "Има данни и за федерални престъпления": Демерджиев информира САЩ за заобикаляне на санкциите по закона "Магнитски" у нас

Според него трансграничните финансови разследвания трудно могат да бъдат проведени само в рамките на една държава, поради което институционалното сътрудничество със САЩ е напълно оправдано.

Адвокат Людмил Рангелов обаче изрази противоположна позиция. Според него не е престижно българските власти да търсят съдействие отвъд Океана за проверки, които могат да бъдат извършени от родните институции.

"Не ми изглежда особено престижно за всяко затруднение да търсим помощ някъде навън, или в случая - чак зад Океана", каза той. Още: Нов удар: МВР е уведомило САЩ с данни за възможно заобикаляне на санкциите по "Магнитски"

Рангелов подчерта, че законът "Магнитски" няма пряко действие в България, а ефектът му се проявява основно чрез ограниченията, които банките могат да налагат заради отношенията си с американската финансова система.

Той смята, че проверките за полетите на Пеевски и тяхното финансиране могат да бъдат извършени изцяло от българските служби.

Георгиев отбеляза още, че вече са правени предложения за промени в българското законодателство, които да дадат по-ясно отражение на санкциите по "Магнитски". По думите му през 2025 г. "Продължаваме промяната - Демократична България" е предложила изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които да ограничат достъпа на санкционирани лица до обществени поръчки и публични средства.

Рангелов от своя страна призова МВР първо да събере конкретни доказателства, преди да прави публични изявления по случая. Още: Горанов бил в комуникация с американското правителство за сваляне на санкциите по Магнитски

"Министерството на вътрешните работи трябва да работи тихо. Нека да достигне поне до един конкретен факт, който прилича на престъпление, и тогава да го обявява", заяви той, като добави, че засега темата се движи повече от политически спекулации, отколкото от установени факти.