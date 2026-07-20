Поглед към президентските избори: Интригата е кой ще е на балотаж срещу Йотова

Ако г-жа Йотова е кандидатът на "Прогресивна България", основната интрига на тези избори ще бъде кой ще е кандидатът на ГЕРБ и кой ще успее да стигне до балотажа срещу нея. Такъв анализ направи по отношение на предстоящите президентски избори политологът д-р Теодора Йовчева.

Според нея е много вероятно демократичната общност да излъчи общ кандидат за предстоящите президентски избори, а по отношение на управляващата "Прогресивна България" най-вероятният избор изглежда да е именно Илияна Йотова.

Йовчева е на мнение, че Йотова се ползва със стабилно обществено доверие и е натрупала сериозен политически опит след два мандата като вицепрезидент и довършването на мандата на държавния глава.

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ГЕРБ може и да няма кандидат на балотажа

Политологът смята, че предстоящите избори наесен ще бъдат изключително голям тест най-вече за ГЕРБ. Тя посочи, че в последните няколко вота партията показва трудна адаптация при избора на успешни фигури, като припомни, че кандидатът им за кмет на София дори не е успял да стигне до балотаж. Д-р Йовчева припомни още, че на предишните президентски избори представянето им е било по-добро, но това се е дължало и на слабостта на тогавашния кандидат на демократичната общност.

"За първи път сме изправени пред сценарий, в който ГЕРБ може изобщо да няма кандидат на балотажа срещу представителя на управляващите", добави тя.

Източник: БГНЕС

"Към момента най-тиражираното име за общ кандидат на демократичната общност изглежда Андрей Гюров. Тази общност обаче неведнъж е показвала, че може да взема изненадващи решения в последния момент, които да опровергаят общите нагласи. Предстоят вътрешнопартийни разговори и не можем категорично да твърдим, че г-н Гюров ще е финалният избор, но на този етап изглежда най-вероятният", коментира Йовчева пред Фокус.

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Екзитполовете в изборния ден да са забранени

Според Йовчева не трябва да има екзитполове по време на изборния ден, "тъй като в България много често се гласува за победителя и публикуването на междинни данни демотивира хората да гласуват за по-малките формации или нефаворитите".

Политологът уточни, че този феномен е известен като "конформистки вот".

Като втори мотив срещу разпространяването на изборни резултати в самия ден на вота тя посочи факта, че тези данни често изтичат от неофициални канали, което създава усещане за непрофесионализъм.

"Все пак неслучайно има ден за размисъл. Не е редно в деня на изборите да излизат такива екзитполове. Да не говорим, че те доста често са и грешни в абсолютна стойност", категорична бе д-р Йовчева.

Като пример тя даде предходните избори, при които никой не е предвидил огромния успех на "Прогресивна България" – проучванията са показвали преднина, но никой не е очаквал тя да бъде толкова драстична.