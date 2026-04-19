Николай Попов: Гласувах за България без корупция, в която децата ни да не бъдат убивани (ВИДЕО)

19 април 2026, 9:45 часа 16 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Гласувах една чиста и свята кауза, направих го на машина. Искам една България без корупция, по-справедлива България, където децата ни да растат щастливи и свободни и не биват убивани".

Това каза Николай Попов, който упражни правото си на глас. Той гласува с машина в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" в София.

Попов каза още с кои две политически сили няма да се коалира и допълни, че по отношение на друга ще изчака края на изборния ден, за да види резултатите от вота. Знаете, че имаме определени изисквания, подчерта той.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
