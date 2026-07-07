Учени: Задава се раждането на нов остров на Земята

Изследователите смятат, че може да станем свидетели на раждането на нов остров, когато дълбоководен вулкан изригне в морето на Бисмарк.

Раждането на нов остров на Земята

Сателити проследяват вулканична активност в дълбоководен басейн северно от Папуа Нова Гвинея от началото на май 2026 г., което според учените може да доведе до образуването на нов остров. Учените смятат, че тази активност не само ще ни позволи да станем свидетели на раждането на нов остров, ако изригне дълбоководен вулкан, но и ще предостави на изследователите рядка възможност да изучат как младите континенти се развиват с течение на времето, пише IFLScience.

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На 8 май 2026 г. сеизмометри регистрираха серия от земетресения в дълбоководен басейн в централната част на море Бисмарк. Скоро след това спътници засекоха признаци на подводно изригване, но учените все още не разбираха какво всъщност се случва под повърхността на океана.

Учените не разполагали с карти на терена с висока резолюция, така че малко се знаело за сложната топография на морското дъно, която включва разломи, вулканични образувания, рифтове, скали и зони на активна субдукция и разпространение.

Изследователите анализирали сателитни изображения и установили, че изригването е станало по протежение на Титанския хребет, който се намира на кръстовището на две подводни плочи. Все още обаче не е ясно кой вулканичен обект е причинил изригването, на каква дълбочина се е намирал и кога е станало последното изригване.

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Според Джим Гарвин, главен учен в Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, добрата новина е, че това събитие предоставя невероятна възможност да се проучи как се развиват континентите в ранните етапи.

На 9 май 2026 г. спътниците Aqua и Terra на НАСА заснеха изображения на бели, димящи вулканични струи, издигащи се от водата. Други спътници показаха, че струите се простират на няколко километра в атмосферата. В същото време спътникът PACE наблюдава обезцветена и бурна вода около мястото на изригването.

На 10 и 11 май вулканичната активност се приближи до повърхността. На 12 май спътници, използващи инфрачервени камери, регистрираха термични аномалии, обхващащи около 7 квадратни километра. Според Саймън Карн, вулканолог в Мичиганския технологичен университет, трябва да има много горещ материал близо до повърхността, за да се появят толкова много термични аномалии.

Учените са наблюдавали и големи пемзови пластове – порести плаващи вулканични скали – които се натрупват в дълги ивици в повърхностните течения. Сега големият въпрос е дали в морето на Бисмарк ще се появи нов остров.

Наскоро стана ясно, че по време на рутинна антарктическа експедиция група учени случайно са открили неизвестен досега остров в океана, съобщава Институтът за полярни и морски изследвания "Алфред Вегенер" (Германия).

Институтът отбелязва, че в началото на февруари тази година международен експедиционен екип е изследвал северозападната част на морето Уедел в Антарктида на борда на ледоразбивача "Поларстерн". Причината за изследването е намаляването на леда от шелфовия ледник Ларсен през последните години.

"По време на експедицията времето се влоши и капитанът на ледоразбивача реши да изчака бурята в защитен залив близо до остров Джоанвил. По пътя обаче видяхме нещо, което не сме очаквали да видим. По нашия маршрут, морска карта показваше район с неизвестна навигационна опасност, но не беше ясно каква е тя или откъде идва информацията", споделя членът на експедицията и специалист по подводно картографиране Саймън Дройтер.

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