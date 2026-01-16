Войната в Украйна:

Няма пари за нови машини за изборите, обяви Томислав Дончев

16 януари 2026, 11:19 часа 210 прочитания 0 коментара
Липсата на приет държавен бюджет прави невъзможно осигуряването на средства за закупуване на нови сканиращи устройства за предстоящите избори. Това стана ясно от изявленията на вицепремиера и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по време на парламентарния блицконтрол в парламента.

Той отговори на въпрос на Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" дали държавата е в състояние да гарантира нова техника за вота, който трябва да се проведе след около два месеца. По думите му в момента няма предвидени инвестиционни разходи, тъй като страната функционира без редовен бюджет.

"Дали има заделен бюджет - държавата няма бюджет. Имаме разходни тавани от миналата годин - една дванайсета. Това не е бюджет, няма заделени инвестиционни разходи", заяви Дончев. Още: Правна комисия сменя машините със скенери: ГЕРБ обяви каква е целта

Той подчерта, че независимо от избраната технология – машинно гласуване, хартиени бюлетини или комбиниран модел – организацията на изборния процес е отговорност на Централната избирателна комисия, а ролята на Министерския съвет е преди всичко логистична и съобразена със закона. В същото време вицепремиерът напомни, че и при предходни избори промените в изборната технология са били правени в последния възможен момент.

Тази позиция срещна остра реакция от страна на Йорданова, която оспори тезата, че начинът на гласуване е второстепенен. Тя посочи като пример първия тур на последните местни избори, когато според нея "абсолютният саботаж на машините" е оказал влияние върху формирането на общинските съвети в страната. Още: На комисия: С дебат за игралните автомати депутатите отхвърлиха 100% машинно гласуване

"Няма осигурени средства за нови машини, т.е. всичко, което виждаме в момента и ни се говори, че след 60-70 дни ще се гласува и ще се отчитат резултатите с нови устройства, е прах в очите на всички ни", заяви депутатът.

От своя страна Томислав Дончев определи като "деградация на политическите нрави" противопоставянето на партиите по оста хартия срещу машина и настоя, че изборната технология не бива да подменя политическия дебат и сблъсъка на идеи.

