Няма пари за нови машини за изборите, обяви Томислав Дончев

Липсата на приет държавен бюджет прави невъзможно осигуряването на средства за закупуване на нови сканиращи устройства за предстоящите избори. Това стана ясно от изявленията на вицепремиера и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по време на парламентарния блицконтрол в парламента.

Той отговори на въпрос на Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" дали държавата е в състояние да гарантира нова техника за вота, който трябва да се проведе след около два месеца. По думите му в момента няма предвидени инвестиционни разходи, тъй като страната функционира без редовен бюджет.

Пари няма

"Дали има заделен бюджет - държавата няма бюджет. Имаме разходни тавани от миналата годин - една дванайсета. Това не е бюджет, няма заделени инвестиционни разходи", заяви Дончев. Още: Правна комисия сменя машините със скенери: ГЕРБ обяви каква е целта

Той подчерта, че независимо от избраната технология – машинно гласуване, хартиени бюлетини или комбиниран модел – организацията на изборния процес е отговорност на Централната избирателна комисия, а ролята на Министерския съвет е преди всичко логистична и съобразена със закона. В същото време вицепремиерът напомни, че и при предходни избори промените в изборната технология са били правени в последния възможен момент.

Тази позиция срещна остра реакция от страна на Йорданова, която оспори тезата, че начинът на гласуване е второстепенен. Тя посочи като пример първия тур на последните местни избори, когато според нея "абсолютният саботаж на машините" е оказал влияние върху формирането на общинските съвети в страната. Още: На комисия: С дебат за игралните автомати депутатите отхвърлиха 100% машинно гласуване

"Няма осигурени средства за нови машини, т.е. всичко, което виждаме в момента и ни се говори, че след 60-70 дни ще се гласува и ще се отчитат резултатите с нови устройства, е прах в очите на всички ни", заяви депутатът.

Деградация на политическите нрави

От своя страна Томислав Дончев определи като "деградация на политическите нрави" противопоставянето на партиите по оста хартия срещу машина и настоя, че изборната технология не бива да подменя политическия дебат и сблъсъка на идеи.