Омбудсманът отказа да е службен премиер: Няма да се меси на Мария Филипова

Омбудсманът Велислава Делчева е отказала да бъде служебен министър-председател, стана ясно от нейно изявление след среща с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Тази възможносг възникна след последните конституционни промени, които задължават държавният глава да назначава служебен министър-председател измежду списъка с лица в така наречената "домова книга", която включва председателя на парламента, управителя и подуправителя на БНБ, омбудсмана, ръкоодството на Сметната палата и други. Припомняме, че засега само подуправителят на БНБ Андрей Гюров е заявил готовност да бъде служебен министър-председател.

"Говорих с президента Йотова и отново потвърдих това, което заявявам на българските граждани още в момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман. И моето искрено и вътрешно убеждение е, че омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите, когато държавата действа или бездейства в техен ущърб - няма място в изпълнителната власт", подчерта Делчева. ОЩЕ: 2025 ключова за омбудсмана: Институцията вече има лице, но парното и водата още мъчат българите

Снимка: Прессекретариат на държавния глава

Аргументите на Делчева

Делчева обърна внимание, че откакто е обществен защитник са нараснали и жалбите до институцията. Според нея това е знак, че за българските граждани е изключително важно да има действащ човек на тази позиция. "След година и половина не мисля, че е редно отново да изоставяме българските граждани и те да останат без защитник на своите права", категорична е Делчева.

Тя също посочи, че европейските и международни стандарти изискват омбудсманът да остане максимално независим. "Омбудсманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер, след което отново да се върне като омбудсман, който защитава правата на гражданите", добави още общественият защитник.

Снимка: БГНЕС

Ето какво знае за решението на Мария Филипова?

Делчева бе попитана и за решението на нейната заместничка Мария Филипова, която също е в "домовата книга".

"Заместник-омбудсманът е част от институцията, но какво тя ще отговори на президента, смятам, че е въпрос на личен избор", заяви Делчева и посочи, че не би си позволила да й се меси. ОЩЕ: Гюров потвърди пред Йотова: Готов е да стане новият служебен премиер (ВИДЕО)