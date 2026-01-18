Омбудсманът: Президентът не ме е търсил за служебен премиер

Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че президентът Румен Радев не я е търсил с предложение за служебен премиер, но нейната позиция е против това тя да поема поста.

"Ако бъда повикана, ще представя аргументите си, защо омбудсманът не трябва да заема този пост", заяви тя.

"Не съм потърсена от президента Радев. Разбира се, ако бъда повикана на среща, ще отида и ще представя моите аргументи за защо смятам, че омбудсманът не бива да бъде избиран за служебен премиер. Основното нещо е, че по този начин се засяга независимостта на институцията. Това е основен принцип, който не само е записан в Конституцията, а и се спазва от международните институции", допълни Делчева.

Нередностите с въвеждането на еврото

Делчева лично е сигнализирала Комисията за защита на потребителите (КЗП) за нередности, свързани с въвеждането на еврото. Тя сподели, че през последните месеци е попадала на случаи, в които търговци не са спазили закона за новата валута.

"Винаги съм сигнализирала институциите, когато съм виждала нарушения на закона за въвеждането на еврото. Още в края на миналата година ми се случи два пъти. Единият път беше в магазин за модни стоки, където не бяха спазили изискването да имат цени и в евро, и в левове. Другият път беше в ресторант, буквално преди Коледа, където имаше само една цена и не беше посочена валутата. Това ме възмути, защото значи, че менюто ще остане същото след 1 януари", заяви тя.

КЗП извършила проверки, след сигналите, подадени от омбудсмана, като резултатите показали промени в търговските обекти.

"След като се свързах с КЗП, те извършиха проверка, а след това отидох и видях, че вече има две цени, както изисква законът", разясни омбудсманът.

"Често постъпват и оплаквания от потребители, които не виждат правилно отразени цени и не получават необходимата информация. В случаи като този, гражданите трябва да подават сигнали към институциите, които да извършат проверка", заяви Делчева.

Според нея въпреки че има мерки за защита на потребителите, като се събира информация за нередности, съществуват случаи, при които цените на стоки и услуги внезапно скочват. Един от най-често срещаните сигнали е, че продукти, които преди са стрували 2 лева, сега вече се продават за 2 евро.

Източник: НС

Проблемите с комуналните услуги

По отношение на въпроса с проблемите с комуналните услуги, Делчева отбелязва, че през зимните месеци аварии с парното се случват често. "6 от 10 микрорайона в Люлин са без парно", казва тя и добавя, че тези проблеми не могат да бъдат решени на базата на временни ремонти.

"Ремонтите трябва да се правят в извънпикови сезони, а не през коледните празници, когато хората най-много се нуждаят от отопление", добави Делчева.

По отношение на водоснабдяването тя коментира ситуацията в Асеновград. "Хората там се оплакват не само от липса на вода, но и от продължителни аварийни ремонти, които не са осигурили питейна вода", посочи тя.

Проблемите с водоснабдяването в страната са системни и изискват дългосрочни решения, смята омбудсманът.

"Трябва да се подмени стария водопровод и да се планират ремонтите така, че да не се създават допълнителни неудобства за гражданите", допълни Делчева, цитирана от Нова тв.

Проблемите с ТЕЛК

Според омбудсмана друг важен проблем, с който се сблъскват гражданите, са забавянията в експертизата на ТЕЛК. Делчева сподели за конкретен случай с жена от Мадан, която е била принудена да подаде допълнителни документи, въпреки че здравословното й състояние се влошава.

"Тя живее сама и всеки ден получава пристъпи. Благодарение на нашата намеса, беше осигурена помощ за зимата и включена в програмата за топъл обяд", посочи омбудсманът.

По думите й подобни случаи са чести и институциите трябва да се намесят навреме, за да осигурят адекватна социална помощ на нуждаещите се.

"Не можем да чакаме ситуацията да се влошава. Държавата трябва да предприеме действия за осигуряване на стабилно водоснабдяване и отопление през зимните месеци и да намали проблемите с еврото и социалните услуги", коментира Делчева.