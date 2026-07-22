"Прогресивна България", ГЕРБ и Пеевски върнаха Пламен Тончев начело на ДАНС

Пламен Тончев отново оглави Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), след като Народното събрание го избра за председател със 175 гласа "за". Кандидатурата му беше подкрепена от "Прогресивна България", ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", а "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" гласуваха "против" или се въздържаха.

Това е вторият път, в който Тончев застава начело на агенцията. През 2021 г. той беше назначен с указ на президента Румен Радев, а през 2025 г. беше освободен от кабинета "Желязков" и оглави Комисията по досиетата. След отказа на президента да подпише указ за назначения тогава временен председател Деньо Денев, парламентът промени Закона за ДАНС и прехвърли избора на председателя към Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Разминаване между Тончев и Радев

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Изборът на Тончев беше съпътстван от спорове около обстоятелствата, при които той напусна ДАНС през 2025 г.

При изслушването си в парламентарната комисия Тончев отрече да е бил принуждаван да напусне поста си, но ден по-късно премиерът Румен Радев заяви, че върху него е бил упражняван натиск и обеща публично да разкрие подробности.

По време на пленарния дебат Тончев не взе думата, за да коментира разминаването между собствените си думи и твърденията на Радев. Председателят на парламента Михаела Доцова обясни, че процедурата за избор не предвижда кандидатът да участва в дебатите.

Опозицията постави под съмнение независимостта му

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От "Демократична България" заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата, защото според тях има съмнения дали Тончев ще може да взема самостоятелни решения.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допусна, че натискът, за който говори Радев, може да е свързан с чувствителна информация, с която ДАНС разполага.

"Ако шефовете на службите са зависими, имаме огромен проблем като държава", заяви той.

Божанов каза още, че ДБ е поискала информация за евентуални производства срещу Тончев, но такава не е била предоставена. По думите му в публичното пространство се говори за проверки, които могат да бъдат използвани като средство за натиск. Още: ПП предупредиха, че Радев връща в ДАНС човека, бойкотирал машинния вот (ВИДЕО)

Напрежение предизвика изказването на депутата от "Прогресивна България" Михаил Михайлов, който заяви, че разполага със справка от прокуратурата, според която срещу Тончев и неговия син няма образувани производства.

"Няма да позволим кадровата политика в сектора да се разрушава от слухове. Това са данни от независимата прокуратура", каза Михайлов.

Божанов отвърна, че прокуратурата има практика да държи производства "на трупчета", а впоследствие да ги използва в ключови политически моменти. От "Прогресивна България" определиха критиките към Тончев като политически мотивирани. Още: Румен Миланов: Пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанова показват косвени връзки в държавното управление

Георги Илиев заяви, че обвиненията представляват "съчинение в свободен стил с елементи на криминалистика", а според него атаките срещу кандидата са свързани с работата на ДАНС по случая с Агенция "Митници".

От ГЕРБ Даниел Митов защити кандидатурата, като припомни, че Тончев е назначен за председател на ДАНС именно от президента Радев през 2021 г.

"Знаем добре качествата му. Смятаме, че заслужава да му бъде дадена възможност отново да ръководи агенцията", заяви Митов и добави, че партньорските служби дават висока оценка за работата му.

От "Възраждане" заявиха, че няма да подкрепят избора, като посочиха случая с разследването срещу бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова и твърденията за изтичане на информация от службите. Още: Управляващите връщат Пламен Тончев начело на ДАНС

След гласуването председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обвини управляващото мнозинство, че вместо да променя модела на управление, го затвърждава.

"Вие не разграждате модела на олигархията. Вие го доизграждате с ГЕРБ и ДПС. Честито!", заяви Василев.

Кой е Пламен Тончев

Пламен Тончев има дългогодишен опит в системата за сигурност. Кариерата му започва в ГДБОП, където ръководи звеното във Враца, а през 2009 г. оглавява териториалната дирекция на ДАНС в града. По-късно заема същия пост в Кюстендил.

През 2021 г. беше назначен за председател на ДАНС от президента Румен Радев по предложение на служебното правителство на Стефан Янев, след скандала с твърденията за незаконно подслушване на опозиционни политици преди парламентарните избори същата година. Според публично известната информация през годините е участвал в редица операции срещу организираната престъпност и в акции по обезвреждане на опасни вещества и отпадъци.