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Две жени са в болница след бурята в Ямбол

22 юли 2026, 17:17 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Две жени са в болница след бурята в Ямбол

Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол, са откарани в Спешното отделение на областната болница. Жена на 58 години е приета с порезни рани и скъсано сухожилие на дясна ръка. Още: Саниране като "в час по трудово": Бурята в Пловдив отнесе изолацията на новосаниран блок (СНИМКА)

Другата пострадала е на 66 години - тя е била съборена от ураганния вятър и вероятно е с фрактури по тялото. Продължава отстраняването на щетите бурята в региона, предава БНР. Бурята, преминала през Ямбол, предизвика наводнения в приземни етажи и улични платна, изпочупени бяха дървета и клони. Освен в областния град, сигнали за паднали дървета са постъпили от селата Ханово и Стара река на територията на община Тунджа, съобщиха по-рано от Областната дирекция на полицията. Мълния подпали стърнище в с. Жребино, община Елхово, казаха още от полицията и от Областна администрация – Ямбол.Още: Паднали дървета, улици под вода и спрян футболен мач: Картината след бурята, ударила редица градове

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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