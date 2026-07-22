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"Порше" за 1795 лв. и имоти в пловдивския "Бевърли хилс": ДПС с твърдения за Демерджиев (ВИДЕО)

22 юли 2026, 11:34 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Порше" за 1795 лв. и имоти в пловдивския "Бевърли хилс": ДПС с твърдения за Демерджиев (ВИДЕО)

"В декларацията му пред КПКОНПИ г-н Демерджиев купува през 2020 г. Порше на стойност 1795 лв. Наистина изгодно, каза заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид по време на брифинг в парламента, представяйки информация относно имуществото на Иван Демерждиев, включваща данни от имотния и търговския регистър.

Освен на официалните регистри от партията на Делян Пеевски се позовават и на медийни публикации, в които се твърди, че Иван Демерджиев е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения, сделки с цел прикриване на действителната собственост, както за търговия с влияние при смяна на статута на земеделски земи.

"Всичко това, което получихме като информация ще бъде изпратено на прокуратурата за по-нататъшни действия", каза Хамид.

 

Имуществото и имотите на Демерджиев

Хамид представи информация за имуществото на Иван Демерждиев и съпругата му Анета Демерджиев, включително и на дружествата, които пряко контролират или имат участие като съдружници.

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"Физическите лица и дружествата, които те контролират притежават 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента и урегулиране на поземлени имоти за строителство или земеделски земи. Общият сбор на материалния интерес е 368 хил. лв, а по актовете за продажба 352 хил. лв", обясни Хамид.

Хамид обобщи, че общият сбор на материалният интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви е 16 млн. 385 хил. по описаните нотариални актове.

През последните години са извършени покупко-продажби на стойност 26 млн. лв. 

Предполагаема търговия с влияние

Той обърна внимание, че през 2019 г. Иван Демерджиев става съдружник с дялово участие 33% в "Индъсриал Пропъртис" ЕООД, а според медийни публикации фирмата изкупувала земеделски земи в близост до регулацията на област Пловдив или в така наречения пловдивски "Бевърли Хилс" - село Марково и Брестовица.

"Твърди се в някои от медии, че някои предишни собственици, продали имотите си след като са получили откази от Министерство на земеделието да им бъде сменен статута. Веднага след продажбите на г-н Демерджиев и съдружници министерството магически е сменяло статута на тези земи", каза Хамид.

По думите му се посочва, че дружеството е придобило имоти с обща площ ад 450 дка.

Хамид се позова и на разследващи журналисти, според които в схемата участват и лица от Министерство на земеделието, без намесата на които това не би било проработило.

В тази връзка депутатът Атидже Вели е отправила писмен въпрос с искане за цялата информация към министър Пламен Абровски за смяната на статута на тези земи. "Надяваме се г-н Абровски да ни предостави цялата тази информация", каза още Хамид.

Укриване на данъци?

ДПС се съмняват и в укриване на данъци, като съмнението им идва на база медийни публикации.

"За да не плащат местен данък, били прехвърлени на специално създадени буферни дружества, които от своя страна ги ипотекирали в полза на "Индъстриъл Пропертис". Така данъкът оставал дължим в тези буферни дружества, при продажбите на парцелите сделките били изповядвани на тройно и четворно по-ниски от реално договорените цени, а укритите данъци били в размер на стотици хиляди левове. След това буферните дружества, където оставали задълженията са продавани на социално слаби и безимотни хора", посочи още Хамид. ОЩЕ: Иван Христанов: Демерджиев ще го сготвят заради полети гейт (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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