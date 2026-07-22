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Буря или апокалипсис в България: Вятър обърна тир, мълния предизвика пожар (ВИДЕА)

22 юли 2026, 17:25 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Буря или апокалипсис в България: Вятър обърна тир, мълния предизвика пожар (ВИДЕА)

Бури връхлетяха много части на България, като бурята се превърна в истински апокалипсис. По информация на БНТ силна буря с интензивен валеж и ураганен вятър връхлетя Варна и за минути превърна основни пътни артерии в реки. Постъпили са десетки сигнали за наводнени зони в целия град. Сред най-критичните участъци са районът на централния подлез до катедралния храм "Успение Богородично", подлезът при "Македонски дом", Алея Първа и ул. "Девня" в района на бензиностанцията, където движението е силно затруднено.

На няколко места има блокирани автомобили, както и паднали клони и дървета вследствие на силния вятър. Към момента няма данни за пострадали хора или за по-сериозни материални щети.

По информация на БТА има щети и по Кукления театър във Варна.

Аварийните екипи вече са на терен и работят по разчистването и отводняването на най-засегнатите точки. Призовават се шофьорите да преминават с повишено внимание и по възможност да избягват критичните участъци. ОЩЕ: От ниски води до риск от локални наводнения: Хидролог прогнозира бърз обрат с реките

Вятър духна камион

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Междувременно пак по информация на националната телевизия тежкотоварен камион се преобърнал днес следобед на

Подбалканския път, в участъка между Мъглиж и село Дъбово. За щастие при инцидента няма загинали или ранени. Сигналът за произшествието е подаден малко след 15:30 часа. Като основна причина за инцидента се сочат внезапните и изключително силни пориви на вятъра в района.

Пострадали от бурята в Ямбол

Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол, са приети в Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон", съобщава БНТ. Областта беше ударена от пороен дъжд, придружен със силен вятър, като валежът за кратко прерасна в градушка. Край елховското село Жребино мълния е предизвикала пожар в стърнище.

Задействаха BG-Alert

Задействали са BG-Alert в Бургаска област, има наводнения, съобщава Meteo Balkans, показвайки кадри от от "Лозенец". Кадри показват и щети от бурята в Приморско.

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Приморско Варна Ямбол Градушка ТИР буря Мълния щети лошо време вятър
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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