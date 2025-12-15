"Отсрамихте мъжете" и "президентството - най-голямата партийна централа": Радев и Сачева с хапливи реплики един към друг (ВИДЕО)

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в 51-ото Народно събрание Деница Сачева беше единствената, която отиде на консултации при президента Румен Радев, за да представлява първата политическа сила. Това обаче стана повод за хапливи реплики от страна на държавния глава към нея, на които тя, разбира се, му отвърна със същия тон. "Добре дошла в президентската институция. Благодаря все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че мъжете се крият зад жени", каза държавният глава.

"Единственият генерал в политиката, за който работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Досега решенията са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила", отвърна Деница Сачева, като обаче отбеляза, че влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната.

Тя обърна внимание, че 11 са служебните правителства в Прехода, 7 от които са негови, което според нея трудно би могло да бъде символ на единство за нацията. "По-скоро говори за работа в посока на тежко разделение", смята Сачева.

Радев пък й отвърна, че не е изгарял от желание да прави служебни кабинети. "Фактът, че имам много служебни павителства не се дължи на президентската институция, а на неспособността на политическите партии, явили се на избори да сформират правителство", добави президентът.

Президентската партия: Дава ли заден?

Сачева отбеляза, че ГЕРБ няма да участват в дуг кабинет, тъй като според тях има нужда от рестарт на публичното доверие. В този смисъл тя призова президентът да участва на предсрочни парламентарни избори.

Радев й благодари за поканата, като посочи, че що се касае за негов политически проект, той не говори за такъв, но от години непрекъснато се говори и му се внушава. Припомняме, че това малко контрастира с думите му от преди седмица, когато той каза, ще излезе на политическия терен, когато всички най-малко очакват.

"Не е мястото тук за дебати, има ли го няма ли го и да обсъждаме дали котката е жива или умряла", каза Радев, на което Сачева му отговори: "Да търсиш черна котка в черна стая е трудна задача, когато няма котка". Според нея хората не казват, че трябват още юмруци и разделени, а че трябва да се работи съвместно.

Има ли време за бюджет

Президентът попита за бюджета на държавата предвид прага на еврозоната.

"Ние помолихме за отсрочка от 20 дни, в които да можем да приемем бюджета", отвърна Сачева и посочи, че в следващите часове ще бъде внесен удължителен бюджет.

"Благодаря, че ще направите това, което сте решили за бюджета", добави Радев.

Той попита и за промени в Изборния кодекс, като Сачева каза, че има много идеи, но трудно би могъл да бъде намерен консенсус, но не значи, че тези теми няма да бъдат обсъждани в парламента.

Сачева си тръгна

След като приключи публичната част от консултациите, президенът благодари на медиите, а Сачева стана и излезе от залата.