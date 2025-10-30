Парламентът отхвърли ветото на Радев и го остави без контрол в разузнаването

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и повторно ги прие на второ четене. "За" законопроекта гласуваха 126 народни представители, 86 бяха против, а въздържали се нямаше. Подкрепа дадоха ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП, "Има такъв народ" и двама независими депутати. "Против "бяха "Продължаваме промяната – Демократична България", "Възраждане", двама представители на БСП, "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие".

Президентът Румен Радев върна закона за ново обсъждане, след като оспори текстовете, прехвърлящи правомощието за назначаване и освобождаване на председателя на Държавна агенция "Разузнаване" от президента към Народното събрание. С приетите промени председателят ще има трима заместници вместо досегашните двама. Още: Мнозинството довърши "разчистването" на службите - президентът вече няма думата

Дебатът

От проруската партия "Възраждане" остро разкритикуваха решението. "Още когато управляващата коалиция внесе този законопроект от днес за вчера, ясно заявихме защо не трябва да бъде подкрепен – и президентът е на същото мнение", заяви депутатът Цвета Рангелова.

Тя подчерта, че отнемането на правомощието на президента е удар по принципа на разделение на властите. Според нея, ако парламентът избира ръководителя на разузнаването, службата ще се превърне в политически инструмент. Рангелова допълни, че увеличаването на броя на заместник-председателите цели "пълно овладяване" на агенцията чрез разпределяне на постовете между управляващите формации. Още: И разузнаването пазарува: Атанасов разкри схема за осветяване на разузнавачи (ВИДЕО)

Критики отправи и Николай Радулов от МЕЧ. Той обяви, че групата му няма да подкрепи закона, защото с него се премахва възможността служебните правителства да назначават ръководители на ключови служби. "Разузнаването ще принадлежи на тази коалиция, която в момента гласува в Народното събрание", каза Радулов.

По думите му, назначаването на трима заместници е прекалена мярка при положение, че агенцията работи с 25% недокомплект. Той предупреди, че структурата може да се превърне в "бухалка" за изпълнение на политически цели.