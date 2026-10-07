"ПБ отхвърли изслушванията за Петричкия Ескобар и взривените кораби": Опозицията бясна, че мнозинството пази Радев и Йотова

Добро утро в сряда! "Прогресивна България" отхвърли изслушванията за решението на Илияна Йотова да помилва Петричкия Ескобар, раздаващ крошета из коридорите на затвора, докато уж е на смъртен одър и за взривените кораби в Черно море след среднощна атака на въздушни и морски дронове, за които военният министър Димитър Стоянов каза, че "е 50/50 чии са". Позиция по тези ключови теми няма да чуем от страна на управляващите. Това написа депутатът Анна Бодакова от "Да, България".

"За сметка на това чухме безумна, подозрително напомняща ИИ, декларация за Международния ден за достойния труд и прозрачната минимална работна заплата. Щеше да е хубаво ако колегите от “Прогресивна България” имаха някаква, макар и бегла представа как изглежда формулата за определянето ѝ, преди да я гласуват. Иначе всичко е супер. Мнозинството пази министър-председателя, министрите и и.д. президент от това да отговарят за действията и бездействията си", категорична е Бодакова.

"Същевременно, властта успява да облече в такива клишета социалната си политика, че в отегчението си слушателят почти забравя колко е вредна тя всъщност. Каква ти социална политика от правителство, което вкарва България в дълг за милиарди евро и не смее дори да назове агресора, убил невинни моряци в изключителната ни икономическа зона в Черно море", добави още тя.

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"Работи се в сянка, подава се информация на парче"

Възмутен беше и Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната".

"Скандалното помилване от страна на Илияна Йотова на един престъпник - част от организирана престъпна група за разпространение на наркотици - скандализира всички вече поредна седмица. Последната информация, че уж “тежко болният” по думите на Йотова затворник се бие в болницата към затвора едва 2-3 седмици преди помилването!! налага да бъдат дадени отговори. Това бе поискано днес. Прогресивна България обаче за пореден път покриват своите хора. Със силата на мнозинството и в стремеж за още власт заглушават истината", написа той.

По думите му никой не знае какво биха казали отговорните институции. "Те дори може на намерят оправдание и логика в поведението на Йотова. Освен, ако не се притесняват, че ще се изнесат още смущаващи факти. Това гласуване е поредното, в което искания за получаване на информация са отхвърляни от Радев и народните представители от Прогресивна България. В интерес на истината няма НИТО ЕДНО искане, което те да са подкрепили", продължи Иванов.

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Той пропомни думите на Петър Витанов - председател на парламентарната група на ПБ, който "убедено твърдеше, че няма на крият никой и никаква информация по важни въпроси".

"Е, реалността показва точно обратното. Всяка седмица има поне по едно искане за изслушване на министри или други ръководители на институции. Нито едно дотук не е уважено. Работи се в сянка, подава се информация на парче. Иначе се четат помпозни декларации и се правят заявки за промени. Насреща нищо", коментира още той.

"Прогресивна България отхвърли искането ни за изслушване на компетентни органи за скандалното видео, на което се вижда как няколко седмици преди помилването, петричкия Ескобар се бие в болницата на затвора. Какво крият Прогресивна България? Бил ли е Атанасов (Ескобар) сътрудник на ДАНС или МВР и поради това да е имал протекции, чрез които си е осигурил фалшиви документи? Бил ли е докладван инцидентът на президентството предвид неприключилата процедура по помилване? И други въпроси, на които се дължат отговори на парламента", написа от своя страна Божидар Божанов.

"И не само защото Йотова е подписвала като селски кмет, а за да гарантираме, че няма да бъдат на свобода наркотрафиканти-рецидивисти, които унищожават живота и здравето на българите. Време е да спре шикалкавенето по тази тема", категоричен е той.

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