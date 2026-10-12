Пеевски пак задейства прокуратурата, срещу Демерджиев - на тема "бомби в детски градини и полети"

Премината е граница - вътрешният министър Иван Демерджиев се заиграва със страхове на хората (за децата им) и мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми). Затова сезирам прокуратурата да провери твърденията му. Това казва лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски - пресцентърът на партията му изпрати официално съобщение до медиите.
Защо Пеевски се обръща към прокуратурата, а не завежда гражданско дело евентуално за клевета, засега той не е коментирал.
Какво точно каза Демерджиев, припомнете си:
- Демерджиев свърза бомбените заплахи у нас с разкритията за полетите на Пеевски
- Иван Демерджиев: Има повтарящ се модел в заплашителните съобщения срещу институциите
Пълният текст на съобщението
В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива една крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична линия на обвързване на своите действия по доказване на несъществуващата връзка между българска компания и заплащането на мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми) и серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради.
Ако нещата спираха до фиаското на това мѐме на министър, едва ли бих му посветил време и внимание, но безсилието го тласна в непозволена за един политик посока.
Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората, употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите.
- МВР за бомбените заплахи: Имейлите идват от компрометирани пощи в чужбина
- Нова вълна от заплахи: Имейли с предупреждения за бомби и взети заложници затварят училища и градини
Затова днес сезирам прокуратурата за проверка на твърденията му.
Защото всички политици, без значение от позицията, която заемат са длъжни пред Конституцията да се ръководят от интересите на народа, а не да си играят със страховете на хората в услуга на своите страхове и провали.