Пеевски пак задейства прокуратурата, срещу Демерджиев - на тема "бомби в детски градини и полети"

Премината е граница - вътрешният министър Иван Демерджиев се заиграва със страхове на хората (за децата им) и мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми). Затова сезирам прокуратурата да провери твърденията му. Това казва лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски - пресцентърът на партията му изпрати официално съобщение до медиите.

Защо Пеевски се обръща към прокуратурата, а не завежда гражданско дело евентуално за клевета, засега той не е коментирал.

Какво точно каза Демерджиев, припомнете си:

Пълният текст на съобщението

В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива една крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична линия на обвързване на своите действия по доказване на несъществуващата връзка между българска компания и заплащането на мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми) и серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради.

Ако нещата спираха до фиаското на това мѐме на министър, едва ли бих му посветил време и внимание, но безсилието го тласна в непозволена за един политик посока.

Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората, употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите.

Затова днес сезирам прокуратурата за проверка на твърденията му.

Защото всички политици, без значение от позицията, която заемат са длъжни пред Конституцията да се ръководят от интересите на народа, а не да си играят със страховете на хората в услуга на своите страхове и провали.