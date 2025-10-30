Пеевски ще реши кой от двата си коня да заложи": Божанов за Деньо Денев и Антон Славчев

"Има вероятност да е Деньо Денев и Антон Славчев. Най-вероятно Пеевски ще реши кой от двата си коня да заложи", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с бъдещия избор на шеф на ДАНС след като днес гласува процедурните правила за избор на нов шеф на службата и след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа искането на опозицията за оставката на Антон Славчев. Според "Да, България" предстои обаче мрачно бъдеще предвиждам за Антон Славчев, тъй като лично Бойко Борисов е подписал оставката му.

Снимките на Рашков с Мухарем - Мухата

Според "Да, България" Бойко Рашков дължи отговори на обществото във връзка със снимките си с Мухарем - Мухата, които показа санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа пред медиите.

От "Да, България" заявиха, че подобна информация ги притеснява, но дали ще се окаже вярна, предстои да се разбере. Те също така обаче бяха категорични, че няма да има разцепление в групата на ПП-ДБ.

"Пеевски е човек с крехка психика и след като видя, че Бойко Борисов подписа оставката на Славчев, тази крехка психика избуя и той дойде и крещейки истерично при вас с тези снимки. Трябва намеса на компетентни лица, за да може да се овладяват тези неща. Не знам как е минал, пред неговата стая има петима души от НСО", каза Мирчев.

По думите му депутатите не могат да минават по коридора, защото петима от НСО стоят пред кабинета на Пеевски и са му запречили вратата.

"Аз се надявам скоро да няма барикади от баретите и някой друг или украински дронове да ни докарат, защото ще стане голям проблем", добави още Мирчев.