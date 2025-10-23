Мирчев заговори за последици към ДАНС, западните служби внимават заради "Магнитски" (ВИДЕО)

И в момента западните служби са ограничили изключително много споделянето на информация до нашите служби точно защото знаят, че ДАНС е под контрола на санкциониран по "Магнитски" и санкциониран от Великобритания. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с ДАНС. Припомняме, че от "Да, България" твърдят, че Деньо Денев е човек на Пеевски, а думите на Мирчев дойдоха във връзка с гласуването на президентското вето срещу Закона за ДАНС, според който шефът на контраразузнаването в България ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерски съвет, а не както досега по предложение на кабинета и с указ на президента.

"Нашето мнение беше казано и на първо четене. Ние не подкрепяме тази промяна, тя е изцяло в интерес на това Пеевски да си инсталира някой негов председател. Дали това ще е Деньо Денев или Антон Славчев, предстои да проверим", каза другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов.

Той обърна внимание, на един от аргументите на управлявакщие, а именно, че трябва да има титуляр, за да сме по-сериозни пред нашите партньори.

"Вие представяте ли си колко сериозно ще изглеждаме пред нашите партньори Америка и Великобритания като им сложим човек на санкциониран от тях по "Магнитски", добави Божанов.

От "Да, България" обясниха и защо в сглобката не са възразявали срещу Деньо Денев, като те са отговорили, че не са знаели, че той ще блокира машинното гласуване на местните избори. От формацията отбелязаха, че много често има хора, които се представят за ексерти, а после или биват купени, или просто минават на страната на санкционирания по "Магнитски".

Ротацията на председател на НС

От "Да, България" казаха, че това е въпрос на мнозинството. Те поясниха, че в началото на 51-ото Народно събрание са предлагали свой кандидат, защото тогава не е имало мнозинство.

"Сега е ясно. То включва "Ново начало", ИТН, БСП и вече подчинения ГЕРБ. Те ще си изберат председател, дали ще се ротира, дали ходи на фестивал на сливата и т.н.", каза Божанов.

От своя страна Мирчев добави, че не тябва да се притесняваме, тъй като има фестивал на киселото зеле.