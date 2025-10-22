Борисов: Радев ме имитира с Шкодите (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че президентът Румен Радев го имитира със Шкодите. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента във връзка със случая от уикенда, в който държавният глава посрещна унгарския президент с личния си автомобил в Смолян. То пък беше отговор на решението на мнозинството в парламента да отнеме колите на НСО на президентската администрация.

"Кое е критикувал, казал е за "Боташ" откъде да вземем 1, 5 млн. лв. или че ме имитира със Шкодите. Още Цънцарова се занимаваше с мен и карахме Шкоди", каза Борисов и уточни, че за него Радев е партиен лидер, а не президент.

Колите на президентството

Той уточни, че има пари в държавата за коли за президентството. "Казах да се осигурят пари на президентството и като всяка една институция да си купят коли. Това, че е отказал е негова работа", добави Борисов. Във връзка с казаното от президента, че обществената поръчка ще отнеме време, лидерът на ГЕРБ уточни, че на всички администрации обществените поръчки отнемат много време.

"Боташ" и българите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че българите не се интересуват от „Боташ“ и от това, че вече милиарди, стотици милиони са инвестирани там. "Парите за младите лекари, за младите шфоьори, за всичкти млади. Никой не го интересува, защото го е подписал Радев", смята Борисов. ОЩЕ: "Една стара "Шкода" ли е проблемът на държавата": Радев обясни за колата си и заговори за парализа във властта (ВИДЕО)