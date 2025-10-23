Това 5:1 не трябва да залъгва Арне Слот - Ливърпул все още не е решил основните си проблеми

Английският шампион Ливърпул прекъсна серията си от четири поредни загуби във всички турнири с изразителен успех над Айнтрахт Франкфурт с 5:1 като гост в Шампионска лига. Резултатът обаче може да бъде подвеждащ, тъй като мърсисайдци далеч не са решили основните си проблеми, заради които допуснаха загуби в предходните мачове. И изглежда, че Арне Слот също осъзнава това - поне според изказването му след мача.

Играта на Айнтрахт улесни Ливърпул за разгромния успех

Вместо да изтъкне играта на своите футболисти като основна причина за победата, Слот изненадващо направи точно обратното - отбеляза, че причината за победата се крие в играта на съперника. Айнтрахт избра да изнася топката много по-често по земя, което позволи на Ливърпул да им упражни преса. В предходните мачове съперниците на Ливърпул често изнасяха топката с дълги подавания по въздух, което елиминираше пресата на "червените".

Слот разбира, че не всеки опонент на "червените" ще държи топката на земята

"В последните 4-5 мача, които изиграхме, не успяхме да окажем натиск върху противника, защото топката не беше на земята, а във въздуха", сподели открито Слот, сякаш за да покаже на опонентите на Ливърпул, че е наясно как опитват да ги наранят. И Арне Слот ще трябва да продължи да работи за притискането на съперника, когато топката е във въздуха - и особено в борбата за втора топка.

Arne Slot on what was different for Liverpool tonight 😅



"In the last four or five games we've played, we were not able to press the opponent because the ball wasn't on the ground, it was in the air." 👀 pic.twitter.com/zGylgXRrDm — Hayters TV (@HaytersTV) October 22, 2025

Ливърпул все още е уязвим, когато съперникът е в преход

В двубоя с Айнтрахт се видя и друг познат проблем за мърсисайдци - Ливърпул не може да се ориентира правилно, когато съперникът е в преход и организира бърза атака. Именно така падна и първото попадение в срещата: загубена топка, последвана от тотален хаос в защитата на "червените" - с лошо позициониране и грешни решения в отбрана за предотвратяване на заплахата.

Айнтрахт бе твърде слаб при статични положения

Положителна бе реакцията на играчите на Ливърпул, които веднага взеха контрол над събитията и в рамките на 9 минути в края на полувремето вкараха 3 гола. Две от попаденията обаче дойдоха след статични положения, като трябва да се отбележи, че Айнтрахт бе кошмарно организиран и при двата корнера и изоставиха Ван Дайк и Конате да правят каквото си искат във въздуха. Това рядко може да се допусне в мачове от Висшата лига.

Флориан Вирц показа класата си, но трябва да я затвърди и в Англия

Трябва да се признае и силната игра на Флориан Вирц, особено през второто полувреме. Започнаха да се виждат наченки на това, за което германецът бе привлечен от Байер Леверкузен. Уго Екитике също отново затвърди мнението, че трябва да бъде титуляр. Солидно играха и Доминик Собослай и Къртис Джоунс в средата, както и Коди Гакпо на фланга, а за пореден път активно се включи и Федерико Киеза.

Разковничето за Ливърпул се крие в това дали Флориан Вирц ще може да запази добрата си игра от втората част във Франкфурт и за мачовете от Висшата лига, защото в момента на "червените" им липсва точно тази активна роля на плеймейкър. Вирц бе в свои води в мача в Германия, срещу познат съперник, но в Англия футболът е по-различен и вероятно ще му е нужно още време. Той ще има шанс да се докаже още през уикенда срещу Брентфорд.

Какво ще прави Слот с Мохамед Салах?

Друг проблем, който Ливърпул все още не е решил, е ролята на Мохамед Салах. Той бе оставен на пейката срещу Айнтрахт и влезе като резерва, но единствено за да разстрои играта на "червените". На няколко пъти египтянинът реши да действа сам, след като през целия мач бе зададен тон за отборна игра. Салах можеше да осигури и асистенция за дебютен гол на Вирц на празна врата, но предпочете да завършва сам и пропусна.

Победата над Айнтрахт бе позитивен знак, но изразителният резултат не трябва да залъгва "червените" - Арне Слот тепърва има да решава още проблеми в игрови план, а към тях трябва да се добавят и кадровите проблеми на Ливърпул, които нараснаха след мача във Франкфурт.

Автор: Стефан Йорданов